PIO E AMEDEO/ Per la finale best of con tutte le loro canzoni parodia (Amici 18)

Pio e Amedeo sono pronti per la finale di Amici 18. Il duo comico foggiano, fortemente voluto da Maria De Filippi, ha riscosso un grandissimo successo facendo divertire il pubblico. Per il gran finale Pio e Amedeo hanno annunciato una sorta di best of con tutte le loro canzoni parodia proposte durante le varie puntate del serale di Amici 2019. Il pubblico italiano potrà così riascoltare la divertentissima “Maria”, parodia della celebre hit di Ricky Martin che il duo ha riletto in chiave umoristica con tanto di sfottò ai prof di Amici. Una sorta di “dichiarazione di stima e affetto” verso Maria De Filippi che tanto ha fatto sorridere il pubblico e la la padrona di casa del talent show di successo.

Pio e Amedeo ironizzano su J-Ax

Durante la semifinale Pio e Amedeo hanno preso di mira J-Ax e Stash, ma non hanno risparmiato nemmeno le ospiti femminili. Arrivati in studio, infatti, rivolgendosi a Romina Power, Antonella Clerici e Loredana Bertè le hanno soprannominate le Charlie’s Angels, ma con J-Ax ci sono andati giù pesante. Dapprima l’hanno definito l’uomo torcia per poi ironizzare sul suo passato: “quanti torcioni che ti sei fumato eh! Ma com’è sta cosa che non ti droghi più?” hanno detto. Il duo poi restano in tema hanno puntato il dito, scherzosamente, verso Stash dicendo: “siamo entrati in camerino sembrava il concerto del Primo maggio! ma noi ti capiamo perchè per sopportare le str***ate di Rudy Zerbi solo fumato devi essere”.

Pio e Amedeo: su Albano e Romina

Ma non finisce qui! Durante la semifinale Pio e Amedeo hanno ironizzato anche su Fedez dicendo alla padrona di casa Maria De Filippi: “quindi prima hai portato Rovazzi, ora J-Ax, ha preso tutti quelli che hanno sca**ato con Fedez!”. Il duo poi si sono rivolti a J-Ax: “diccelo che abbiamo fatto anche un video insieme…è una questione di soldi eh….Maria a C’è Posta per te dovevi invitarli”, ma il rapper sbotta dicendo: “amici mollatemi, siamo amici…basta”. Una chiara richiesta del rapper di cambiare argomento. Allora il duo foggiano ha bypassato l’argomento parlando di Albano e Romina: “ma è tutto finto..come hanno fatto Al Bano e Romina che dopo 30 anni sono tornati a battere cassa”.

Pio e Amedeo: lo spoiler su Avengers Endgame

Il duo foggiano è poi tornato a parlare dello spoiler sul film “Avengers Endgame” che tanto ha fatto indignare il popolo dei social e del web. Per questo motivo Pio e Amedeo hanno voluto giustificarsi dicendo: “è morto Iron Man, per chi non c’avesse sentito. Se uno è fan non è che aspetta un mese”. Il duo ha poi precisato: “il regista ha detto che si poteva”. Al di là di tutto viene spontaneo chiedersi: perché spoilerare il finale di un film? Non ci sono altri argomenti su cui costruire un simpatico siparietto da proporre in prima serata su Canale 5? Ora non resta che attendere sabato 25 maggio per scoprire quali sorprese divertenti riserveranno il duo foggiano ai telespettatori di Canale 5!



