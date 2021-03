Pippa Middleton rivale di Meghan Markle?/ Seconda gravidanza per entrambe…

Pippa Middleton è felicemente sposata con James Matthews. Eppure, c’è stato un momento in cui il suo nome è stato prepotentemente accostato a quello di Harry. Le immagini di Pippa e Harry al matrimonio di William e Kate Mddleton hanno fatto il giro del momento. All’epoca, entrambi non pensavano al matrimonio, ma a distanza di anni, dopo le nozze di Pippa con James Matthews e quelle di Harry con Meghan Markle è venuta fuori un’indiscrezione secondo cui Harry avrebbe voluto sposare proprio la sorella di Kate Middleton. “Il principe Harry voleva sposare Pippa Middleton, la sorella di Kate, e non Meghan Markle” è la rivelazione fatta dal The Sun e dal giornalista e biografo reale Duncan Larcombe nel libro “The Prince Harry: The Inside Story”.

Un’indiscrezione che sarebbe tornata sotto la luce dei riflettosi alla luce dell’intervista rilasciata da Harry e Meghan ad Oprah Winfrey. Nelle anticipazioni pare che Meghan non abbia parlato di Pippa, ma sarà così? Lo scopriremo questa sera quando Tv8 trasmetterà l’intervista integrale.

PIPPA MIDDLETON MAMMA BIS COME MEGHAN MARKLE

Meghan Markle, dopo essere diventata mamma del piccolo Archie, diventerà presto mamma anche di una bambina. Ad aspettare il secondo figlio è anche Pippa Middleton. La sorella di Kate, già mamma del piccolo Arthur Michael William, nato nel 2018, aspetta il secondo figlio dal marito James Matthew che ha sposato nel 2017. A confermare la seconda gravidanza di Pippa è stata la madre che, in un’intervista a Good Housekeeping ha dichiarato: “Spero di vedere la mia famiglia più di quanto ho potuto fare l’anno scorso, incluso, ovviamente, il mio nuovo nipote”. Sia Pippa che Meghan che, ormai vivono in due continenti diversi, sono pronte ad affrontare la seconda maternità.

