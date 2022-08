Pippo Baudo sta male? Il figlio Alessandro rompe il silenzio/ “Non è un giovanotto…”

Alessandro Baudo e il padre Pippo, come sono i rapporti?

Il figlio di Pippo Baudo ha deciso di tornare in Italia. Alessandro Baudo ha coperto di essere figlio del popolare conduttore televisivo solo 30 anni fa. Alessandro Baudo è nato a Roma nel 1962 da una relazione clandestina di Pippo Baudo, il noto conduttore, e Mirella Adinolfi. La donna all’epoca era sposata con un dirigente Rai ma il suo matrimonio stava vivendo un momento di crisi. Quando il marito della Adinolfi scoprì il tradimento della moglie decise di riconoscere Alessandro come suo figlio, trasferendosi in Canada per lavorare nella televisione locale. Al Settimanale Nuovo, Alessandro ha rivelato di voler tornare in Italia per stare accanto al padre che non è più un giovanetto: “Papà ha 86 anni e non più un ragazzino. Quello che mi dà fastidio è che a distanza di tempo continuano a chiamarmi il figlio segreto di Pippo Baudo. Credo sia ora di finirla” ha spiegato.

Il popolare conduttore è stato presente nella vita di Alessandro fino a quando aveva 7 anni: “Pippo veniva spesso a casa nostra e i miei genitori parlavano bene di lui. Per me era uno zio affettuoso ma non avrei mai pensato fosse mio padre”, ha spiegato. Alessandro ha anche parlato del primo incontro che ebbe con Pippo Baudo. I due si abbracciarono forte e Pippo disse che Alessandro gli somigliava talmente tanto da essere il suo riflesso.

Alessandro Baudo annuncia un’importante novità, di cosa si tratta?

A dispetto delle malelingue, Alessandro e Pippo hanno un ottimo rapporto. Per questo motivo, Alessandro ha deciso di trasferirsi in Italia per trascorrere con lui più tempo assieme. Durante la pandemia infatti non ci sono state occasioni per vedersi ma non sono mancate le lunghe chiacchierate al telefono. Alessandro ha anche ritrovato il rapporto con la sorella Tiziana, nata dal matrimonio di Pippo Baudo con Angela Lippi. A tal proposito, Alessandro ha dichiarato: “Ci sentiamo spesso al telefono. Anche con mia sorella i rapporti sono ottimi”.

Alessandro ha lasciato in Canada la madre ma anche un figlio, Sean, che lo ha reso nonno di un nipotino. Pippo avrebbe già conosciuto suo nipote: “Ha già conosciuto il mio erede ma non vedo l’ora conosca anche i suoi pronipoti”. Nel frattempo Alessandro si sta dedicando alla stesura della sua autobiografia: “Svelerò aneddoti inediti su di me e mio padre. Non nascondo che Baudo sia stato un cognome pesante da portare perché sono tanti a mettere in dubbio le mie capacità di cantautore pensando che sia solo il figlio di”.











