Pippo Pelo/ “Oggi posso dire davvero tutto perché Caterina Balivo…” (Vieni da me)

Pippo Pelo ospite oggi di Vieni da me. Lo ha annunciato lo stesso Cesare Falcone (questo il suo nome all’anagrafe) sui social. Lo showman e conduttore radiofonico, che attualmente è nello staff di Radio Kiss Kiss, ha scritto su Instagram che oggi c’è un doppio appuntamento: prima quello radiofonico, poi quello televisivo. Ma ha anche pubblicato una foto che lo ritrae in compagnia di Rossella Erra. «Intanto mi prendo le coccole», ha scritto nella didascalia. Ma ne ha parlato anche nelle storie che ha pubblicato mentre era in treno. «Amici, anche oggi ci vediamo a Vieni da me su Raiuno con Caterina Balivo. Mi raccomando, non mancate. Oggi posso dire veramente tutto, perché ho il suo consenso. È vero?», ha detto mostrando una copia del giornale del treno Italo, dove è in copertina proprio la conduttrice. «Chi tace acconsente», ha aggiunto poi scherzando Pippo Pelo. E dunque dobbiamo prepararci a tutto…

PIPPO PELO OGGI TORNA A VIENI DA ME…

Non è la prima volta che Pippo Pelo partecipa ad una puntata di Vieni da me. Nei giorni scorsi era stato ospite di Caterina Balivo per parlare de Il Cantante Mascherato, il fortunato programma condotto da Milly Carlucci. Non è da escludere che oggi si torni sull’argomento. Nell’ultima puntata c’era stata invece Arisa, reduce proprio dalla bella esperienza nel programma di Raiuno. Inoltre, era stato ospite di Caterina Balivo in Detto Fatto il 28 dicembre 2017, in occasione della puntata speciale sul Capodanno. Da febbraio dell’anno scorso invece viene periodicamente invitato dalla conduttrice a Vieni da me in qualità di opinionista. Pippo Pelo, chiamato così dal regista del suo primo show perché così non si sarebbe fatto riconoscere durante gli scherzi radiofonici, è l’artefice del successo radiofonico di molti personaggi dello spettacolo: ha scoperto e lanciato, ad esempio, Virginia Raffaele.





