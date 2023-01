Piqué, rivelazione shock/ “Ha provato a tornare da Shakira, ma lei lo ha rifiutato

Piquè torna da Shakira dopo il tradimento? Ecco cosa sarebbe successo

La storia tra Shakira e Piqué sta diventando un vero e proprio tormentone, come la “Revenge song” che la pop star spagnola ha scritto contro il suo ex. Tra i vari rumor sulla ex coppia, però, ne spunta uno piuttosto sconvolgente condiviso da Dagospia e dalla stampa estera.

SHAKIRA & PIQUÉ/ Una Ferrari o una Twingo? Meglio Dalla e 101 camion per portare via quel che abbiamo dentro

Secondo i media spagnoli, come riporta Biccy: “In molti credono che lo scandalo del tradimento e della canzone sia tutta una montatura. Molti fan pensano che i due siano d’accordo, anche perché si seguono su Instagram. Non è così! Non è una montatura, è tutto vero, ma lo scoop è un altro. Lui ha provato a tornare e si era riavvicinato. Lei non ne ha voluto sapere e una fonte vicina ci ha assicurato che non cambierà mai idea. Ormai è davvero finita tra Shakira e Piqué lo scandalo li ha allontanati troppo e in questa relazione ci sono entrate troppe persone”. Se dovesse rivelarsi vero, sarebbe sicuramente lo scoop dell’anno.

Shakira vs Piqué: #1 su Spotify e YouTube/ "Le donne non piangono più, fatturano"

Shakira e la “Revenge song” contro Piqué: “Hai scambiato una Ferrari con un Twingo”

Shakira non ha dimenticato il tradimento del suo ex Gerard Piqué, anzi, ci ha scritto una hit che ha conquistato un record su Spotify Global. Il brano in questione, Bzrp Music Sessions, Vol. 53, è una vendetta in piena regola della pop star contro il suo ex che l’ha tradita.

La canzone di Shakira che sta scalando le classifiche, è un chiaro riferimento all’infedeltà di Piqué: “Hai scambiato un rolex per un Casio, una Ferrari con un Twingo“. Non solo, il brano è una rivincita personale dell’artista che sfida il dolore: “Una donna non piange, una donna fattura“. Insomma, piaccia o meno, la cantante colombiana ha trasformato il suo dolore in guadagno mettendo in luce la delusione per la condotta del suo ex compagno.

Shakira non dimentica il tradimento di Piquè/ La nuova canzone contro il calciatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA