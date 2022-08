Piquè si mostra con la nuova fidanzata Clara Martì/ Shakira furiosa con l’ex: “Rotto il patto per i figli”

Piquè esce allo scoperto con Clara Chia Martì: la reazione di Shakira

La cronaca rosa è molto incentrata, ultimamente, su Piquè e Shakira. La coppia ha deciso di separarsi dopo tanti anni di amore e ora sembra che il calciatore l’abbia fatta grossa. Secondo le indiscrezioni del giornale spagnolo Hola! sembra che Piquè sia andato a un matrimonio di una coppia di amici con la sua nuova compagna Clara Chia Martì.

"SHAKIRA E NADAL HANNO AVUTO RELAZIONE SEGRETA"/ Lo scoop: "Intensa storia d'amore…"

I due si sono mostrati mano nella mano, in atteggiamenti inequivocabili, uscendo allo scoperto. I patti però non erano questi; secondo la stampa estera, Shakira avrebbe chiesto a Piquè di non mostrarsi ai figli con i rispettivi nuovi compagni, prima che trascorra un anno dalla separazione. La cantante, dunque, sarebbe furiosa perchè non voleva che Milan e Sasha vedessero il padre con un’altra donna. Lo scorso luglio, sembra che il campione avesse già presentato Clara in veste di collaboratrice ai suoi figli e la cantante aveva già ribadito di non rifarlo. Piquè sembra non voler accogliere il divieto dell’artista.

Shakira, arriva l'accordo di separazione con Piqué/ 2,5 milioni di euro e...

Piquè e Shakira: l’accordo per la separazione è stato stabilito

Secondo le indiscrezioni del Corriere, Piquè e Shakira avrebbero già sistemato l’accordo per la separazione. La cantante avrebbe deciso di andare a vivere in Florida con i figli Milan e Sasha e toccherebbe a lei occuparsi del mantenimento, lasciando la Spagna.

A Piquè, secondo quanto scoperto dalla stampa, dovrebbe percepire 2,5 milioni di euro, una somma che andrà a coprire il 20% di un debito da pagare. Inoltre, al calciatore verrà data la possibilità di viaggiare in prima classe da Barcellona fino alla Florida per poter andare a trovare i figli. Insomma, le cifre che circolano tra la coppia sono davvero ingenti e tutti gli occhi sono puntati su di loro e sulle prossime mosse. Il gossip internazionale non dorme mai, e Shakira e Piquè ne sono i protagonisti negli ultimi mesi.

Shakira e Gerard Piqué addio/ Spunta l'identità della terza incomoda Clara Chia Martì

© RIPRODUZIONE RISERVATA