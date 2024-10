Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, diretto da Joachim Rønning e Espen Sandberg

Venerdì 11 ottobre 2024, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, verrà trasmesso il film d’avventura e fantastico Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, il cui titolo originale è Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales. La pellicola del 2017, è il quinto e (per ora) ultimo episodio della saga che la rete ha trasmesso per intero ed è diretta Joachim Rønning e Espen Sandberg, registi norvegesi che, sempre in coppia, avevano diretto Bandidas, con Salma Hayek e Penélope Cruz. Questo film, nello specifico, è il sequel dell’episodio Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, che è uscito nelle sale cinematografiche il 2011.

Amelia Villano imita Dua Lipa a Tale e Quale Show 2024 / Una prova difficile per una reazione d'orgoglio

La scenografia del film Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar è di Jeff Nathanson, mentre la colonna sonora è curata dal musicista e compositore Geoff Zanelli, che ha sostituito il precedente autore delle musiche degli altri episodi della saga, Hans Zimmer. Il cast artistico si arricchisce di attori stellati: mentre rimangono fedeli Johnny Depp, Orlando Bloom, Stephen Graham, Kevin McNally e Geoffrey Rush, arrivano Javier Bardem, che interpreta il ruolo del temibile comandante Armando Salazar, Brenton Thwaites e Karina Scodelario, la punta di diamante femminile di tutto il film. Ovviamente, non mancherà Keira Knightley.

Justine Mattera è Madonna a Tale e quale show 2024/ Riuscirà a conquistare il primo podio con la sua 'sosia'?

La trama del film Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar: un finale aperto

In questo quinto episodio, Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, il capitano Jack Sparrow si ritrova a dover affrontare una terribile avventura, anzi potremmo dire sventura: una ciurma di pirati fantasma con a capo il temibile Armando Salazar, che sono riusciti a scappare dal Triangolo del Diavolo con un unico scopo, uccidere tutti i pirati nel mondo, compreso Sparrow. L’unica via d’uscita è trovare il celebre Tridente di Poseidone, un oggetto potentissimo in quanto è in grado di controllare tutti i mari dell’emisfero. Alla ricerca di questo tesoro, oltre a Jack Sparrow, caduto in rovina a causa dei suoi bottini poco fortunati, ci sono altri protagonisti, tra cui una giovane astrologa accusata di stregoneria e l’amico Henry, che sta cercando il Tridente per annullare una millenaria maledizione e liberare il padre.

Santone Kadir aggredisce i giornalisti di Pomeriggio 5/ Video: "State giocando con il fuoco"

I pirati di Jack Sparrow si associano con i due giovani nella ricerca del Tridente di Poseidone, con il primo obiettivo di sconfiggere l’armata fantasma del capitano Armando Salazar che, durante l’intreccio, si scoprirà possedere un tallone d’Achille, un punto debole fondamentale: non può toccare terra, altrimenti si dissolve! Tra mille peripezie, e con qualche colpo di scena, compresa la morte di uno dei personaggi principali (di cui non faremo il nome per non fare spoiler e rovinare l’attesa), la saga dei pirati si conclude con questa ultima opera: però, il finale è aperto e suggerisce un ritorno…