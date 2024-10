Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, diretto da Rob Marshall

Venerdì 4 ottobre 2024, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film d’avventura del 2011 dal titolo Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare.

La pellicola è il quarto capitolo della saga de I Pirati dei Caraibi ed è diretta dal regista Rob Marshall, noto per aver curato anche le riprese di Chicago (2002) e Il ritorno di Mary Poppins (2018). Le musiche hanno invece la firma del celebre compositore Hans Zimmer, autore delle colonne sonore di alcuni grandi lungometraggi come Il Re Leone, Il gladiatore e Dune. Nei panni del protagonista del film Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare ritorna la stella di Hollywood Johnny Depp, diventato famoso all’inizio degli anni ’90 grazie alla sua lunga e proficua collaborazione con il regista Tim Burton, in pellicole come Edward mani di forbice, Ed Wood e Il mistero di Sleepy Hollow.

Al suo fianco l’attrice spagnola Penélope Cruz, con cui Depp aveva già lavorato in Blow (2001) e collaborerà nuovamente in Assassinio sull’Orient Express (2017).

Nel cast ritorna anche l’attore australiano Geoffrey Rush, conosciuto dal pubblico per le sue interpretazioni in Elizabeth (1998), Shakespeare in Love (1998) e Il discorso del re (2010).

La trama del film Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare: alla ricerca dell’acqua miracolosa

Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare vede fronteggiarsi la marina spagnola di Re Ferdinando VI contro quella inglese di Re Giorgio II, con l’obiettivo di mettere le mani su un’acqua miracolosa. Barbossa, ormai privato della sua Perla Nera, lavora per gli inglesi e proprio lui viene scelto per trovare questa famosa fonte. Nel frattempo, il capitano Jack Sparrow scopre che qualcuno sta utilizzando la sua identità per formare una ciurma. L’impostore si svela essere Angelica Teach, figlia del grande corsaro Edward “Barbanera” Teach, e con cui in passato Sparrow aveva avuto una relazione. Angelica rapisce Sparrow e lo conduce sull’imbarcazione di suo padre, desideroso di trovare l’acqua miracolosa per scampare a morte certa. L’unico modo per riuscire a raggiungere la fonte è trovare i due “Calici d’Argento” di proprietà di Ponce de Leon e riempirli con le lacrime di una leggendaria sirena. Tech riesce a imprigionare uno di questi esseri fantastici, ma Barbossa non è disposto ad arrendersi.

Inizia così uno scontro all’ultimo sangue tra i pirati, ma l’arrivo della marina spagnola sconvolgerà ancora di più la situazione, mettendo in pericolo la vita di tutti i corsari.

Durante lo scontro, sia Angelica che suo padre verranno colpiti dalla spada avvelenata di Barbossa, ma solo uno di loro potrà essere salvato dalla fonte miracolosa.