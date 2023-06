Pirlo nuovo allenatore della Sampdoria/ Contratto biennale: il Maestro torna in Italia (27 giugno 2023)

PIRLO NUOVO ALLENATORE DELLA SAMPDORIA

Sarà Andrea Pirlo il nuovo allenatore della Sampdoria. Il Maestro torna dunque in Italia, dopo l’esperienza in Turchia: con il Karagumruk ha centrato il settimo posto ma la sua avventura è terminata in anticipo, perché la società in accordo con lo stesso allenatore ha deciso di liberarlo sapendo già che non avrebbe proseguito con lui, e dandogli dunque modo di cercare una nuova squadra. Che sarà appunto la Sampdoria: Pirlo ha vinto il ballottaggio con il giovane Francesco Farioli, lui pure con un passato in Turchia – positivo – ma inesperto nel nostro Paese, dove si è visto solo in un paio di occasioni come allenatore dei portieri.

Soprattutto, Farioli conseguirà il patentino Uefa Pro soltanto a settembre, quindi fino a quel momento avrebbe dovuto essere affiancato; alla fine, dopo che la Sampdoria ha incassato il rifiuto di Fabio Grosso, è stato scelto Pirlo che avrà il compito di riportare la Sampdoria in Serie A, dopo la grande paura di dover ripartire dalla Serie D i blucerchiati sono riusciti a iscriversi al campionato cadetto ma sanno che la strada verso la promozione sarà lunga e tortuosa: l’ultima volta, nel 2012, erano passati attraverso l’esonero di Gianluca Atzori prima di festeggiare con Beppe Iachini.

LA CARRIERA DI PIRLO

Andrea Pirlo è dunque il nuovo allenatore della Sampdoria: ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo. Torna in Italia, e non lo vedevamo dal 2021: tre anni fa la Juventus lo aveva scelto a sorpresa come tecnico dopo l’esonero di Maurizio Sarri, promuovendolo dalla Under 23 con cui aveva firmato soltanto nove giorni prima. Alla guida dei bianconeri, già sua squadra per quattro stagioni da calciatore, ha sofferto in campionato ma alla fine ha timbrato un quarto posto sul filo di lana, riportando la Juventus in Champions League.

La corsa in Europa si è interrotta agli ottavi contro il Porto – in maniera beffarda – ma Pirlo ha anche messo in bacheca Supercoppa Italiana e Coppa Italia. Non gli è bastato per la conferma: la società aveva già deciso per il ritorno di Massimiliano Allegri, e dunque il progetto del Maestro che avrebbe potuto portare altri frutti si è bruscamente interrotto. Volato in Turchia, Pirlo è stato accostato ad altre squadre in Italia, di Serie A (l’anno scorso il Verona, ora la Salernitana) o Serie B (il Pisa) ma poi è arrivata la Sampdoria: avventura certamente intrigante per lui e per i blucerchiati, come sempre sarà il campo a parlare…

