Pisa, donna no mask litiga con passante/ Si spoglia davanti a bambino: arriva polizia

Sta facendo il giro dei social il video di una donna che balla in piazza a Pisa, viene rimproverata da un passante e si spoglia davanti ad un bambino. La situazione, infatti, degenera rapidamente, al punto tale che deve intervenire la polizia municipale. Il problema è che incomprensibilmente a causa di quella lite la donna di colore ha cominciato a spogliarsi, peraltro di fronte a molti bambini. La vicenda si è verificata, infatti, in piazza, peraltro affollata come sta capitando spesso in questi giorni in giro per l’Italia. Non è chiaro a quando risalga questa vicenda, quel che è chiaro è che ha indignato molti, non solo genitori.

“Cosa non è normale? Tu sei normale? E io cosa sono?”, si sente dire alla donna, mentre diverse persone passano e alcuni riprendono la scena, come chi ha poi diffuso il filmato. Ad un certo punto, la donna chiama qualcuno dicendogli che il passante le aveva detto di non essere normale, quindi comincia ad agitarsi.

DONNA “NO MASK” SI SPOGLIA DAVANTI A BAMBINO

Il video, rilanciato da Welcome to Favelas, parla di una “ragazza no mask”. In effetti nel video la si vede senza mascherina. Non è chiaro se l’uomo l’abbia rimproverata per questo o per quale altro motivo, ma sta di fatto che la donna di colore si è arrabbiata al punto tale da spogliarsi nella piazza affollata, mostrando provocatoriamente il seno davanti al passante che l’aveva redarguita. Un gesto che ha fatto infuriare l’uomo, placato dagli agenti della polizia municipale di Pisa presenti sul posto. Lo hanno, infatti, allontanato perché la situazione stava degenerando tra urla, ragazzini divertiti e genitori indignati perché la donna si era denudata mostrando il seno davanti a molti bambini che in quel momento stavano passeggiando appunto con la propria famiglia. Tanto lo sconcerto per questa scena inspiegabile e incomprensibile. Purtroppo, non si sa come sia andata a finire e quali siano state le conseguenze per la donna per quel gesto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA