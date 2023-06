Pitch Perfect 3 – Ultima chiamata ragazze, Italia 1/ Tornano le Barden Bellas, oggi domenica 11 giugno 2023

Pitch Perfect 3 – Ultima chiamata ragazze, film musicale prodotto e recitato da Elisabeth Banks

Pitch perfect 3 – Ultima chiamata ragazze è un film del 2017 di genere musicale che andrà in onda domenica 11 giugno, su Italia 1 alle ore 14.30. È stato prodotto negli Stati Uniti da Elizabeth Banks, con la collaborazione di Kay Cannon e della casa di produzione Universal Pictures. Pitch perfect 3 è stato diretto da Trish Sie ed è l’ultimo film del franchise.

Soleil Sorge: la prova bikini é virale/ Web in tilt per le foto bollenti

La sceneggiatura del film Pitch perfect 3 – Ultima chiamata ragazze e la scenografia sono state curate rispettivamente da Kay Cannon e da Maggie Martin, mentre la fotografia e il montaggio da Matthew Clark e da Craig Alpert. I costumi e gli effetti speciali sono stati affidati a Salvador Perez Jr. e a Simon Jokuschies. Tra gli attori principali del cast ci sono Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld, Brittany Snow, Anna Camp, Hana Mae Lee, Ester Dean ed Elizabeth Banks.

RABBIT HOLE/ La serie tv thriller a sfondo "tecnologico"

La trama del film, si spengono le luci del palcoscenico

Beca e Ciccia Amy (interpretate da Anna Kendrick e Rebel Wilson) con le loro amiche compaiono nuovamente sulla scena per vivere le loro avventure. Dopo aver avuto successo nei campionati nazionali e aver cantato di fronte al Presidente Obama, hanno anche riscosso riconoscimenti in occasione dei campionati mondiali interpretando un brano inedito. Le Barden Bellas sono uscite dal college, ma affrontano una vita diversa da quella che si erano prefissate, non ottenendo alcuna opportunità di carriera, nessun contratto discografico da firmare o fan ad aspettarle.

Lo specchio della vendetta, Rai 2/ Film ad alta tensione nel pomeriggio di oggi, domenica 11 giugno 2023

Per mantenersi sono costrette ad accettare lavori non all’altezza delle loro qualità, dunque il gruppo di ragazze non ha un orientamento ben preciso, ma stavolta non possono contare neanche sull’aiuto del gruppo a cappella. Si presenta però un’occasione per riportare all’apice il loro successo: un tour oltreoceano per cantare i loro brani per le truppe di soldati americani nel mondo. Anche in questo caso il gruppo di giovani riuscirà a dimostrarsi all’altezza delle avversità grazie al coraggio e alla determinazione…











© RIPRODUZIONE RISERVATA