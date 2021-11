PNRR & GREEN/ Il 46% delle aziende agricole pronte a investire per clima e ambiente

Attenzione alla conservazione delle risorse naturali e alla riduzione dei fattori produttivi, ma anche forte interesse per un parco macchine moderne a zero emissioni e per lo sviluppo di nuovi impianti per la valorizzazione energetica delle biomasse di origine agricola. È questa la ricetta per gli investimenti green delle aziende agricole italiane che in quasi la metà dei casi (46%) si dicono disposte a investire più di 10mila euro per limitare l’impatto della propria attività sull’ambiente e sul clima. Cifra che per il 7,4% delle imprese arriva a superare i 100mila euro.

SOSTENIBILITÀ/ Ecco il vademecum antispreco alimentare nei bar e ristoranti

Sono i risultati di un’indagine promossa dall’Istituto di Scienze e Tecnologie per l’Energia e la Mobilità Sostenibili del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr Stems) in collaborazione con il Dipartimento di scienze della formazione (Dsf) dell’Università degli studi Roma Tre, L’Informatore Agrario e FederUnacoma, su un campione rappresentativo di 456 conduttori di aziende agricole e agromeccanici. Lo studio ha sottolineato anche come la disponibilità alla spesa sia influenzata soprattutto dalle dimensioni (circa tre quarti delle aziende disposte a spendere più di 50 mila euro sono medio-grandi, sopra i 20 ettari) e dall’orientamento produttivo dell’impresa. Dalla ricerca è emersa infatti una propensione all’investimento molto più elevata in settori, come quello zootecnico, in cui il problema dell’inquinamento è particolarmente sentito, o in filiere in cui l’adozione di pratiche sostenibili nella produzione rappresenta un driver anche per il mercato. E non è un caso che almeno un’azienda orto-florovivaistica su dieci (13,7%) dichiari una soglia di spesa superiore ai 100mila euro.

GOLOSARIA 2021/ Giovani, fiducia e Colleganza: storie di vita piene di gusto

Fin qui, dunque, le intenzioni delle imprese. Ma qual è oggi lo stato dell’arte? La survey rivela che le imprese hanno investito prevalentemente sulla conservazione delle risorse naturali e sulla riduzione degli input produttivi: quasi il 40% degli intervistati ha adottato soluzioni agronomiche e tecnologiche volte al risparmio idrico, mentre più della metà (55%) del campione si è impegnato per ottimizzare l’utilizzo dei fattori di produzione, come, per esempio, fertilizzanti, fitofarmaci, sementi. E non si tratta di un fenomeno sporadico. “La grande maggioranza delle aziende che utilizzano queste pratiche – osserva Antonio Boschetti, direttore de L’Informatore Agrario – lo fa da più di 5 anni, spinta da opportunità di carattere economico e da considerazioni di efficienza produttiva”. Un dato incoraggiante, quindi, che si inserisce in uno scenario promettente. “Come effetto della spinta propulsiva del Green Deal – dice Boschetti -, registriamo un aumentato interesse per le tecniche e le tecnologie volte alla riduzione di emissioni e per la produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole, con una propensione all’adozione nel breve/medio termine rispettivamente del 59% e 47%”. A essere coinvolti su questo fronte, sono soprattutto i settori zootecnico, cerealicolo e orto-florovivaistico, tra quelli cioè che risultano più legati alla produzione di energia tramite impianti di digestione anaerobica.

FOOD & BEVERAGE/ Pubblicità in crescita grazie a Calcio e Olimpiadi

Gli investimenti europei

Molto, in questo scenario, dipenderà però dai futuri stanziamenti per il comparto agricolo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che assegnano 1,92 miliardi di euro proprio allo sviluppo delle produzioni e delle tecnologie inerenti al biogas e al biometano. E questo in virtù della portata di interesse collettivo che questi interventi promettono di garantire. “La transizione ecologica dell’economia è una richiesta dei cittadini europei – afferma l’europarlamentare Paolo De Castro – e pure l’agricoltura dovrà impegnarsi per ridurre il proprio impatto ambientale, anche se, ad oggi, è responsabile solo del 10% delle emissioni di anidride carbonica dell’Ue”.

Una linea ben precisa, quella tracciata da De Castro, nella quale si inserisce anche l’accordo stretto nei giorni scorsi tra UniCredit e Confagricoltura per sostenere e sviluppare la filiera agricola italiana. L’intesa punta infatti a mettere in atto un’azione congiunta e sinergica per facilitare l’accesso al credito e accelerare i processi di innovazione e transizione ecologica delle imprese agricole italiane. L’accordo prevede anche l’avvio di iniziative di formazione per accrescere la conoscenza in materia creditizia delle imprese associate e favorire la cultura della sostenibilità e la loro competitività. Come pure include l’attivazione di un Tavolo di lavoro congiunto per l’analisi dei principali megatrend del settore e per favorire collegamenti strutturati tra i 2.200 uffici territoriali di Confagricoltura e gli Specialisti Agribusiness di UniCredit.

“L’agricoltura italiana sarà assegnataria nei prossimi anni di risorse pubbliche pari a circa 57miliardi tra sussidi comunitari e contributi nell’ambito del Pnrr – spiega Andrea Casini, Responsabile Imprese di UniCredit Italia -. Abbiamo davanti a noi l’occasione storica per accelerare il processo di innovazione e transizione ecologica del settore e l’accordo firmato con Confagricoltura va proprio verso questa direzione”. Ovvero nel sostegno di “un comparto – continua Casini – che, con 735.000 imprese capillarmente presenti sull’intero territorio nazionale, è trainante per l’economia del Paese e contribuisce al Pil nella misura del 17% includendo l’intera filiera agroalimentare. Accelerare la sua trasformazione significa dunque dare una spinta decisiva alla ripartenza in chiave sostenibile e digitale del Paese, in linea con il Pnrr”.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI



© RIPRODUZIONE RISERVATA