Pogba fra Inter e Juventus/ Calciomercato: Conte fa gola, Paratici propone Rabiot

Paul Pogba è uno degli uomini caldi del mercato di riparazione di gennaio 2020. Il centrocampista della nazionale francese, di proprietà del Manchester United, piace molto alla Juventus, che lo rivorrebbe con se, ma attenzione anche all’Inter. Come riferito stamane dal tabloid britannico Mirror, uno dei più attendibili oltre Manica, pare che anche il club di Milano stia provando seriamente a riportare in Italia il Polpo. Un trasferimento che allo stesso transalpino farebbe piacere, in quanto ad Appiano Gentile potrebbe riabbracciare Antonio Conte, colui che di fatto lo ha lanciato nell’olimpo del calcio. Attenzione però, perchè i Red Devils vorrebbero in cambio un pezzo da novanta dei meneghini, leggasi Lautaro Martinez, letteralmente scatenato in questa stagione in coppia con Lukaku. In poche parole, l’Inter dovrebbe mettere sul piatto il Toro, con l’aggiunta di un ricco assegno per poter mettere le mani sul francese (la differenza di prezzo fra i due cartellini è di circa 50/60 milioni di euro).

POGBA, LE PAROLE DI SOLSKJAER, E LA PROPOSTA JUVENTUS

Solskjaer, il tecnico dei Red Devils, ha comunque voluto stoppare sul nascere ogni rumors di mercato, parlando così in conferenza stampa dopo la sfida contro il Wolverhampton: “Non lo vedrete partire a gennaio, è sempre il solito discorso. Le voci relative ai giocatori vanno e vengono, noi al momento pensiamo solo a rimettere Paul in campo al più presto con la nostra maglia”. Come detto sopra, la Juventus rimane alla finestra, e avrebbe in mente di inserire nell’eventuale trattativa con il Manchester United, il connazionale di Pogba,, che a Torino ha trovato poco spazio in questa stagione. Pronto l’ennesimo derby di mercato: chi la spunterà?