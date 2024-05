Poggio Nativo, aggressione a giovane di FdI/ Accuse a Pierluigi Perpetua, lui: “Difesa personale”

Giallo a Poggio Nativo, un comune di soli 2.500 abitanti in provincia di Rieti: un esponente di Fratelli d’Italia ha denunciato un’aggressione. Secondo quanto scritto dai colleghi di RaiNews, il giovane, nella notte fra giovedì e venerdì della scorsa settimana, sarebbe stato preso a pugni in faccia mentre attaccava dei manifesti elettorali, un fatto che se confermato sarebbe ovviamente gravissimo.

Strage Suviana/ Famiglia di Alessandro Bianco: “Vogliamo delle risposte, perchè è morto?”

A ricostruire per primo la vicenda è stato Gianluca Vagni, candidato sindaco di Poggio Nativo e iscritto alla Lista di centrodestra “Poggio Nativo – Direzione Futuro”, che ha accusato il presidente del consiglio comunale, Pierluigi Perpetua, esponente invece della lista di centrosinistra Poggio Nativo Bene Comune”, che per le prossime elezioni appoggia Veronica Diamilla, l’attuale primo cittadino del comune laziale. Accuse che sono state rimandate al mittente dallo stesso Perpetua che, come si legge su RaiNews, ha replicato dicendo: “Sono intervenuto dopo che due vetture impedivano ai nostri sostenitori di proseguire il cammino. Sono stato aggredito e ho reagito per difesa personale”.

Influencer Siu, marito scarcerato e col braccialetto/ “L'arma del delitto” ancora non si trova

POGGIO NATIVO, AGGRESSIONE A GIOVANE DI FDI: CHIESTE LE DIMISSIONI

Il giovane ha comunque denunciato l’aggressione e secondo alcune fonti vi sarebbe un video in cui si vedrebbe appunto cosa sia accaduto quella notte di pochi giorni fa. Perpetua si è detto comunque pronto a chiarire la vicenda nelle sedi opportune, di conseguenza la situazione sembra tutta in divenire. La vicenda non è passata in secondo piano a Poggio Nativo visto che il centrodestra ha chiesto le dimissioni del presidente del consiglio comunale, ma la sindaca ha replicato che tecnicamente non è possibile in questa fase che precede le elezioni, spiegando comunque che se dovessero emergere “responsabilità dei coinvolti”, le stesse dimissioni verranno chieste.

Foggia, brutale rapina a Zapponeta: massacrate tre donne/ “Dieci uomini vestiti di nero...”

Inizialmente la sindaca aveva rinnovato la fiducia e la stima nei confronti di Perpetua, precisa Rai News. Rietilife.it ha riportato anche le dichiarazioni dell’avvocato del giovane di Fratelli d’Italia aggredito, Tiziano Principi, che attraverso un comunicato stampa ha spiegato di aver visionato il video in questione, puntando ancora una volta il dito contro l’esponente del centrosinistra.

POGGIO NATIVO, AGGRESSIONE A GIOVANE DI FDI: LE PAROLE DELL’AVVOCATO DEL GIOVANE

“L’aggressione perpetrata dal Presidente del Consiglio Comunale di Poggio Nativo, sig. Perpetua Pier Luigi, è inaccettabile. Le immagini riprese nella circostanza ed affidate alle autorità giudiziarie unitamente alla querela proposta sono inequivocabili. L’aggressore, per futili motivi e senza ragione, colpisce ripetutamente e con abilità da navigato boxeur due giovani militanti, che, nonostante l’offesa ricevuta, dimostrando senso civico, non reagiscono ai colpi subiti. Chiaramente si aspettano giustizia dalle autorità competenti e dalla Pubblica Amministrazione del Comune di Poggio Nativo, affinché il caso non resti impunito”.

Stando a quanto scrive ancora il legale, il Perpetua nega di aver sferrato i colpi e non manifesterebbe alcun pentimento ne si sarebbe scusato, “anche quando capisce di essere ripreso. Le sue uniche parole: “..lo vedremo, lo vedremo” suonano come ulteriori minacce! Tale atteggiamento dimostra la sua totale inaffidabilità prima di tutto come cittadino e ancor più come amministratore”, conclude il legale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA