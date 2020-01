Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX/ Video, annunciato per Nintendo Switch

Un’ottima notizia per i milioni di fan dei Pokemon sparsi per il mondo. Poco fa è stato annunciato un nuovo capitolo della nota saga dei “mostriciattoli”: stiamo parlando precisamente di Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX. Attraverso un Nintento Pokemon Direct, la casa nipponica giapponese ha appunto svelato le novità per le creature tascabili di Game Freak, e precisamente la serie spin-off sviluppata da Spike Chunsoft facente parte del genere Dungeon Crawler, come ricordano i colleghi di Tom’s Hardware. Il nuovo gioco si chiamerà Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX, e si tratterà di un nuovo capitolo del gioco che negli anni passati ha fatto la sua comparsa sulle console tascabili di casa Nintendo, leggasi Game Boy Advance, DS e 3DS. La casa di videogame giapponese, assieme all’annuncio, ha pubblicato anche un primo trailer, in cui vengono mostrate alcune scene di gioco.

POKÉMON MYSTERY DUNGEON SQUADRA DI SOCCORSO DX: IL VIDEO TRAILER

La modalità di gioco sembrerebbe, almeno dal video, quello solita dei precedenti capitoli, mentre lo stile grafico appare dai colori più vividi e pastello, grazie anche alla nuova tecnologia. Annunciata anche la data d’uscita, leggasi il 6 marzo 2020, fra poco meno di due mesi. Per ammazzare l’attesa la Nintendo ha deciso di pubblicare una demo dedicata appunto al nuovo Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX, di modo da avere un primo approccio col nuovo videogame, anche da parte di coloro che non hanno mai giocato ai precedenti capitoli. L’altra grande novità è che il nuovo gioco sarà disponibile per Nintendo Switch, quindi non più solo appannaggio delle console mobile ma da quest’anno anche su fisso. Si tratta senza dubbio di un periodo degno di nota per tutti gli amanti dei Pokemon, che dopo aver giocato a Spada e Scudo, uscito lo scorso autunno, potranno a breve divertirsi con un altro gioco.





© RIPRODUZIONE RISERVATA