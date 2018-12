Manovra, ok definitivo Camera: è legge/ Video ultime notizie, Conte e Tria: “quella che tutti abbiamo voluto”

Ok definitivo alla Camera per la manovra, Lega e Movimento 5 Stelle soddisfatte. Il premier Giuseppe Conte, intervenuto brevemente ai microfoni dell’Ansa, ha commentato: «Gli italiani si accorgeranno presto, presto degli effetti positivi della manovra», ora «facciamo entrare in vigore le norme». Esulta il M5s su Twitter: «Questa è una manovra che si rivolge a tutti: ai giovani, alle famiglie e alle imprese! In questa Manovra ci siamo noi, ma ci siete soprattutto VOI, perché redistribuiamo la ricchezza dall’alto verso il basso!». Serafico il ministro dell’Economia Giovanni Tria, che ha spiegato che la legge di bilancio «é quella che tutti abbiamo voluto». Forza Italia ora promette battaglia, ecco le parole dell’azzurro Giorgio Mulè: «Ora la lotta si trasferisce nelle piazze dove grazie alla guida di Silvio Berlusconi sapremo riportare il centrodestra alla guida del Paese mettendo fine all’incubo dell’esecutivo contronatura gialloverde». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

LA CAMERA APPROVA LA MANOVRA

E’ arrivato il via definitivo alla manovra alla Camera: ok alla legge di Bilancio con 313 sì e 70 no. Voto finale che è stato preceduto da bagarre e proteste, un iter iniziato 75 giorni fa e concluso dopo tre approvazioni parlamentari con voto di fiducia. Come spiega Il Fatto Quotidiano, il Partito Democratico e Liberi e Uguali hanno deciso di non partecipare al voto. Ed è scontro totale tra maggioranza e opposizione, con Forza Italia e la Lega che non se le sono mandate a dire: Particolarmente duro il capogruppo del Carroccio Riccardo Molinari: «Provate disprezzo? Voi avete sostenuto il governo Monti che fece macelleria sociale». Questo il commento di Giorgia Meloni, con la leader di Fratelli d’Italia che mette nel mirino Salvini: «Sembra scritta da Renzi e Boschi. Sulle pensioni siamo all’esproprio proletario». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

“NULLA SUL TERREMOTO”

Dopo la critica forte del Presidente Fico ai colleghi M5s, si aprono altri due fronti di polemica in questa giornata di attesa per il voto finale dopo il via libera ieri sera con la fiducia del Governo: il ticket d’ingresso a Venezia, aumentato da 2,5 a 5 euro per poter entrare nella Laguna, sta scatenando diverse polemiche anche se la maggioranza spiega che il biglietto (indirizzato per chi arriva direttamente con il tagliando del mezzo utilizzato) sostituirà la tassa di soggiorno. Ma il secondo fronte aperto è quello del terremoto: «Con la legge di Bilancio il governo tradisce in modo vergognoso gli annunci e le mirabolanti svolte promesse in campagna elettorale. E, soprattutto, denota una totale assenza di strategia sulla ricostruzione», hanno dichiarato nel loro intervento alla Camera i deputati del Pd Mario Morgoni e Alessia Morani. «Il governo fa addirittura fatica a confermare le misure già decise dal governo precedente. Un esempio è la zona franca urbana, che viene sì prorogata ma senza mettere un euro. E altrettanto il governo fa con gli incentivi per le nuove imprese, anche in questo caso confermati nella forma ma cancellati nella sostanza, perché lasciati senza risorse. La misura, prevista anche per il 2019, che consentiva ai comuni del cratere di investire al di fuori delle regole del Patto di stabilità è stata anche quella cancellata», concludono i parlamentari dem nel loro duro attacco al Governo gialloverde.

FICO VS M5S: “OPPOSIZIONI FANNO IL LORO LAVORO, NO ATTACCO ALLA DEMOCRAZIA”

Mentre è ancora in corso la votazione sui 244 ordini del giorno sulla Manovra, il Presidente della Camera Roberto Fico è intervenuto ancora questa mattina in Aula per rispondere “per le rime” al post (poi rimosso) sul Blog delle Stelle in cui le opposizioni venivano tacciati di «terrorismo mediatico e psicologico»: «Non c’è nessun attacco delle lobby. Ognuno fa il suo lavoro e io lo difenderò sempre», ha spiegato il grillino in aperta critica al proprio stesso Movimento che poche ore prima aveva scritto in maniera forse incauta sul Blog M5s «E’ in corso una delle più violente offensive nei confronti della volontà popolare perpetrata in 70 anni di storia repubblicana. A sferrarla sono grandi lobby, poteri forti e comitati d’affari. Lottano per sopravvivere, per mantenere i propri privilegi, benefit, prebende, che si sono arbitrariamente assegnati in questi anni sulla pelle degli italiani. Con l’indegna complicità del Pd e di FI, eterni zerbini dei potenti». Non solo, sempre contro Pd e Berlusconi, il M5s aveva scritto pubblicamente – salvo poi fare dietrofront con forse ancora maggiore imbarazzo – «Il Pd e FI, l’eterno patto del Nazareno, sono complici di tutto ciò. In sostanza ci hanno mandato questo pizzino: attenzione a non colpire le banche, le assicurazioni, i concessionari, ovvero i nostri amici, perché vi scateneremo contro gli italiani con rincari generalizzati. Talmente sono collusi con questo sistema che Pd e FI hanno barattato la difesa degli italiani con la difesa dei propri interessi».

MANOVRA, VOTO FINALE ALLA CAMERA

Oggi voto finale alla Camera per la Manovra di Bilancio dopo la lunghissima (e a tratti folle) giornata di ieri a Montecitorio, conclusa con il sostanziale voto di fiducia al Governo Lega-M5s e la rivolta delle opposizioni decise a denunciare quasi più del contenuto il merito della Legge approvata dai “legastellati”. L’Aula della Camera alle ore 9 ha ripreso l’esame della Manovra sulla quale manca ancora il voto finale, formalità dopo la fiducia di ieri: restano infatti da esaminare tutti i 244 ordini del giorno relativi al testo, con poi le dichiarazioni di voto conclusive e e la conseguente fiducia al testo “incardinato” dopo la rivoluzione al Senato. In una intervista questa mattina al nostro quotidiano, il Sottosegretario ai Trasporti Armando Siri ci spiega come la Manovra gialloverde sia tutt’altro che un compromesso al ribasso con l’Ue, come attaccano le opposizioni: «Abbiamo visto che rifacendo bene i conti potevamo cominciare a fare le cose promesse, all quali non volevamo in alcun modo rinunciare. Le ricordo che la Commissione voleva l’1,6% di deficit, al massimo l’1,9. Come in ogni trattativa, siamo partiti dal massimo rialzo per giungere al miglior compromesso realisticamente possibile nel quadro di queste regole. E Conte è stato un ottimo mediatore».

LE MISURE E LE RETROMARCE

Ormai si può già di fatto produrre una sorta di “recap” delle misure contenute nella Manovra, con relative retromarce (non poche) dovute ai tempi strettissimi imposti dal “change in progress” della trattative estenuante con la Commissione Ue. Prodotti due fondi per le misure bandiera di Quota 100 e Reddito di Cittadinanza, con un decreto specifico che verrà poi prodotto per entrambe a gennaio 2019: per la riforma-rivoluzione della Fornero vengono stanziati 3,9 miliardi nel 2019, 8,3 miliardi nel 2020 e 8,6 miliardi nel 2021, mentre per il reddito M5s sono 7,1 miliardi nel 2019, 8 nel 2020 e 8,3 nel 2021. Stop agli aumenti dell’Iva (ma crescono le clausole di salvaguardia per evitarli nei prossimi due anni), un solo articolo e ben 1143 commi producono le altre misure della Manovra: fisco più leggero per le Partite Iva e nuova Web Tax contro i colossi digitali, la prima retromarcia la si vede nei tagli alle pensioni d’oro sopra i 100mila euro, visto che il calcolo effettuato è ben diverso da quel “miliardo di euro” promesso in recupero da Luigi Di Maio. Sull’ecotassa, confermata la nuova tassa per i Suv ma è sostanziale retromarcia (e per fortuna) rispetto alla prima bozza che prevedeva un’aggiunta di tassa anche per le normali utilitarie con Benzina (la famosa “tassa della Panda”): infine il caso che ha rischiato di far esplodere la collettività sociale contro il Governo, quel raddoppio della tassa Ires (dall’agevolazione del 12%, fino al 24%) per gli enti non profit. Al momento solo la Castelli difende la “sua” norma, ma l’intero Governo ha già deciso che a gennaio correggerà l’errore (della propria Sottosegretaria?) modificando la norma considerata un vero affronto al tema del volontariato.





