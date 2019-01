Diciotti, Salvini “processo invasione di campo”/ Conte e M5s: “falso parlare di immunità, il Governo durerà”

Questa sera il Ministro degli Interni Matteo Salvini apparirà in seconda serata nel salotto di Porta a Porta ma come da tradizione, il programma di Bruno Vespa viene registrato nel pomeriggio e per questo sono già state rese note le prime importanti dichiarazioni sul caso Diciotti e sul parallelo e per certi versi assai simile, sbarco della Sea Watch 3 giunta oggi a Catania. «Avevo avvertito la sera prima della lettera al ‘Corriere della Sera’ la Presidenza del Consiglio e il vicepremier Di Maio», spiega il vicepremier negli studi Rai, salvo poi aggiungere «Io ero tranquillo, dicevo ‘male non fare, paura non avere’. Tutti gli amici mi hanno detto che il processo sarebbe stata un’invasione di campo senza precedenti. Il Senato dovrà dire se l’ho fatto per interesse pubblico o mio capriccio personale. È stato un atto politico che rifarei: ho agito da ministro, mica da milanista..». Ieri è cominciato il lungo iter nella Giunta Immunità al Senato, cominciato ricordiamo con la richiesta di procedere avanzata dal Tribunale dei Ministri di Catania nei confronti del Ministro degli Interni per aver «posto a sequestro di persona» i migranti e il personale della nave Diciotti durante il mese di agosto scorso. A questa accusa, il vicepremier in un primo momento aveva affermato di voler essere processato salvo poi cambiare idea nella ormai famosa lettera al Corriere della Sera.

LA “NUOVA” LINEA DEL M5S

Intanto dopo quelle parole di Salvini di due giorni fa è scoppiato il “caos” interno al M5s: chi vuole evitare uno scontro nel Governo e chi invece insiste sul voler dare l’assenso a procedere con voto in Senato (storica è la battaglia dei Cinque Stelle contro l’immunità parlamentare). I componenti del M5s interni alla Giunta hanno spiegato ieri che avrebbero preso una decisione in merito al voto in Senato una volta lette bene tutte le carte: arriva oggi la replica di Salvini, sempre a Porta a Porta, «So che chi sta leggendo le carte dubbi non ne ha, ma non mi voglio sostituire ai senatori. Chi ha letto le carte sa cosa è successo, che è stato un atto politico. Lascio ai M5s la loro scelta, ma penso che voteranno di conseguenza, avranno le idee chiare». La “nuova” linea invece improntata dal Premier Conte prova a dare un assist ai grillini dal momento che afferma «parlare di immunità per Salvini è uno strafalcione giuridico. Definire questo voto un salva-Salvini è un falso: il quesito giuridico a cui saranno chiamati a rispondere i senatori: se abbia agito per il perseguimento di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o se abbia agito per i suoi interessi personali». Già ieri lo stesso Presidente del Consiglio aveva spiegato come il Govenro intero prese la decisione sulla nave Diciotti e non fu per nulla un fatto “politico” deciso solo dal Ministro degli Interni: su una cosa poi sia Conte che Salvini ripetono assiduamente anche in queste ultime ore, «Non ci sarà alcuna crisi di governo quindi non mi pongo il problema. Un conto sono le scelte locali, un altro le scelte nazionali: non c’è nessun sondaggio, neanche quello più allettante, che mi possa spingere a far cadere questo governo. Ho una parola sola».

