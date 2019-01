Sea Watch 3, sbarco migranti nel porto Catania/ Ultime notizie, Salvini: “limiterò accesso in acque italiane“

Esattamente come la nave Diciotti, anche per la Sea Watch 3 i migranti a bordo (questa volta sono 47) saranno sbarcati dopo un braccio di ferro questa volta tra il Governo compatto e l’Europa – in agosto M5s e Lega litigarono e non poco sulla decisione da prendere, salvo poi decidere in maniera collegiale tramite la mediazione del Premier Conte. E anche per la Sea Watch 3 il porto di Catania torna ad essere protagonista: dopo una settimana fermi al largo di Siracusa, il Viminale ha deciso di far sbarcare nelle prossime ore – la nave pare sia già in viaggio – i 47 migranti a bordo dell’imbarcazione battente bandiera olandese nel porto etneo: «La scelta è determinata dalla presenza di centri ministeriali per l’accoglienza di minori. I maggiorenni saranno immediatamente trasferiti all’hotspot di Messina», fa sapere il Viminale in questi ultimi minuti. Le similitudini al caso Diciotti è ovvio che vengono “accresciute” dal fatto che proprio in questi giorni il Senato dovrà decidere se dare o meno il via libera a procedere sul processo nei confronti del Ministro Matteo Salvini. Lo stesso vicepremier, ha fatto sapere «Missione compiuta! Ancora una volta, grazie all’impegno del governo italiano e alla determinazione del Viminale, l’Europa è stata costretta a intervenire e ad assumersi delle responsabilità. Sei Paesi hanno accettato di accogliere gli immigrati a bordo della Sea Watch3, coordinandosi con la Commissione europea: si tratta di Francia, Portogallo, Germania, Malta, Lussemburgo e Romania. Auspico che, in base alla documentazione raccolta, venga aperta un’indagine per fare chiarezza sul comportamento della Ong».

MIGRANTI RIDISTRIBUITI IN 7 PAESI, C’È ANCHE L’ITALIA

Lo sblocco dell’intera situazione è giunto oggi da Milano con l’annuncio del Premier Giuseppe Conte quando ha dato notizia delle operazioni di sbarco che sarebbero avvenute in giornata dalla Sea Watch 3 nei porti siciliani preposti dal Viminale. Sono 7 i Paesi in cui i 47 migranti saranno ridistribuiti e tra questi c’è anche l’Italia, fattore non secondario che pone l’accento sull’accordo di massima raggiunto nel Governo gialloverde dopo ore di forte tensione con gli appelli inascoltati per giorni dall’Europa. «Malta ci sarà come c’è sempre stata. Per noi la parola solidarietà non è un concetto flessibile che si applica solo quando siamo noi a chiederla. E’ una costante», ha fatto sapere il premier di Malta Joseph Muscat mentre da Berlino rilanciano «accoglieremo una parte dei profughi in modo che possano chiedere asilo e protezione qui». Intanto l’Ansa ha intercettato Salvini mentre entrava al Viminale e riporta «Sto lavorando a un provvedimento che limiti la possibilità di entrare nelle acque territoriali italiane, intervenendo a monte. Un blocco navale? No, applicando le norme già esistenti». In conclusione, sempre Salvini commenta «Se finalmente dopo dieci giorni, grazie alla nostra presa di posizione ferma, alcuni Paesi europei si sono ricordati di essere Paesi europei vuol dire che abbiamo raggiunto l’obiettivo prefissato».

