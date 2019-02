M5S, DI MAIO:”VIA TETTO DUE MANDATI E OK A LISTE CIVICHE”/ “Leadership? Tra 4 anni..”

Luigi Di Maio aveva annunciato delle novità importanti sul futuro del MoVimento 5 Stelle dopo il flop alle elezioni regionali della Sardegna e queste sono arrivate come da previsioni in una conferenza stampa in cui il capo politico ha aperto alla riorganizzazione del M5s. Come riportato dall’ansa, Di Maio ha spento sul nascere ogni discorso relativo alla messa in discussione della sua leadership, finita nelle ultime ore nel mirino dei cosiddetti “falchi”, che a Beppe Grillo, in qualità di Garante, hanno chiesto proprio la testa del vicepremier:”Il ruolo del capo politico si ridiscute tra 4 anni”. La riorganizzazione del MoVimento, ha dichiarato Di Maio rispondendo ai ribelli “non sarà calata dall’alto” ma decisa su Rousseau, probabilmente con un voto che avrà luogo già domani. Come riporta La Repubblica, Di Maio ha spiegato quali saranno i cardini del rinnovamento pentastellato:”Dialogo con vere liste civiche, non ammucchiate” e la fine della regola del doppio mandato per i consiglieri comunali, senza escludere che “possano candidarsi anche al consiglio regionale, o in Parlamento”.

DI MAIO, “ELEZIONI NEL 2023”

Di Maio ha ribadito il suo convincimento sul fatto che il flop M5s in Sardegna nulla abbia a che vedere con una crisi sul piano nazionale tale da ripercuotersi sul governo:”Le amministrative non si possono paragonare alle politiche” e non avranno “nessun impatto sulla vita né del M5s né del governo. (…) Sono concentrato – ha detto – per creare i presupposti perché l’Italia possa crescere in tutti i settori nei prossimi 4 anni. Non sto pensando al mio terzo mandato”. Di Maio ha ribadito:”Quelle due persone su 330 che hanno parlato contro di me non hanno il problema di essere rieletti in Parlamento. Il centrosinistra dal 2013 si illude di poter rubare voti al M5S alle amministrative come al mercato delle vacche. Ma i voti sono dei cittadini. Le parole di Tria sulla Tav? Vanno bene le opinioni personali, ma il faro è il contratto e si fa quello che c’è scritto. Le elezioni ci saranno nel 2023″.

