Come si vota alle Primarie Pd 2019/ Dove e chi può votare ai seggi: ‘nodo’ iscrizioni

Domenica 3 marzo in 7mila tra gazebo e seggi preparati nei circoli dem vanno in scena le Primarie Pd per l’elezione del nuovo Segretario e della conseguente formazione dell’Assemblea Nazionale. Per capire come si vota i 3 candidati – che ricordiamo sono il Governatore del Lazio Nicola Zingaretti, l’ex Segretario reggente Maurizio Martina e l’ex radicale e candidato al Comune di Roma Roberto Giachetti – ci sono poche e semplici indicazioni confermate anche dalle scorse Primarie dove trionfò Matteo Renzi: l’elettrice/elettore deve portare con sé il documento di identità e la tessera elettorale, che serve a verificare se il seggio è giusto. Il voto sulla scheda che verrà consegnata ai gazebo del Partito Democratico o nei circoli dem si esprime tracciando un unico segno su una delle liste di candidati: votando il candidato segretario automaticamente si vota anche la lista a lui collegata con i delegati che di conseguenza entreranno in Assemblea Nazionale (composta in tutto, da regolamento, da 1000 membri). Per votare è richiesta una donazione di 2 euro, tranne che per gli iscritti al Partito Democratico che dunque dovranno dimostrare tramite tessera o semplice generalità (nome e cognome) la propria iscrizione al Pd. Ricordiamo che per vincere il Segretario dovrà aver ottenuto il 50 per cento più uno dei componenti dell’assemblea nazionale, attraverso il meccanismo delle liste collegate: se così non avverrà, i primi due più votati saranno scelti in ballottaggio (dai soli delegati) all’interno dell’Assemblea Nazionale del prossimo 17 marzo.

COME SI VOTA? CHI PUÒ VOTARE ALLE PRIMARIE PD: IL NODO ISCRIZIONI

Alle Primarie Pd – dove sarà possibilità votare dalle 8 fino alle ore 20 – possono votare senza doversi registrare sul portale online allestito per l’occasione, tutti i cittadini che «dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Pd, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell’Albo pubblico degli elettori». Per tutti gli altri resta il consueto “nodo” delle iscrizioni-registrazioni: i ragazzi tra i 16 e 18 anni, gli studenti e lavoratori fuorisede e gli immigrati comunitari ed extracomunitari regolari possono votare solo se si sono registrati sul sito https://www.pdprimarie2019.it. Attenzione, la scadenza era entro il 25 febbraio scorso alle ore 12 dunque se non si è riusciti a pre-registrarsi – e si rientra in quelle categorie – non sarà possibile esprimere il proprio voto alle Primarie. Da ultimo, per trovare il proprio seggio della propria città è indispensabile consultare il portale delle Primarie Pd https://www.pdprimarie2019.it inserendo il proprio comune e il numero della sezione elettorale (lo trovate sulla vostra scheda elettorale, ndr). A quel punto si clicca sul pulsante “trova il tuo seggio” e uscirà in automatico il seggio corrispondente (gazebo o Circolo Pd) dove potersi recare a votare.

