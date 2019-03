Toninelli, mozioni di sfiducia in Senato/ Tav, Pd-FI vs il Ministro: Governo tiene?

Sono cominciate in Senato questa mattina le discussioni sulle due mozioni di sfiducia avanzata dal Pd e da Forza Italia contro il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli per la gestione del caso Tav, per l’Analisi Costi Benefici “orientata” verso il sentimento no-Tav e per il “balletto” di rinvio con la Francia per evitare di dover scegliere Alta Velocità sì o no prima delle Elezioni Europee. Intervenendo a Palazzo Madama dopo le richieste dei due relatori è lo stesso Ministro M5s che nel suo discorso parte dai successi del suo Ministero, in primis sulla gestione delle immigrazioni. La mozione del Partito Democratico è stata presentata dal senatore Margiotta, mentre quella di Forza Italia è stata illustrata da Alessandra Gallone: in particolare i forzisti sono stati protagonisti di una piccola protesta con l’esposizione dei cartelli “Toninelli lo facciamo per te” per chiedere ufficialmente le dimissioni del Ministro dei Trasporti e Infrastrutture. La Presidente Casellati ha sospeso la seduta per qualche minuto riprendendo i colleghi del suo stesso partito per la provocazione del tutto gratuita.

IL GOVERNO TIENE DOPO IL VOTO DICIOTTI?

Le due mozioni a firma Marcucci (Pd) e Bernini (FI) puntano dritto sulle mancanze presunte di Toninelli nel caos-Tav: come spiega Rai News, «Entrambi i documenti, citando l’Alta Velocità Torino-Lione, si concludono con la medesima richiesta di sfiducia al titolare del dicastero, con le sue immediate dimissioni». Sul documento presentato dal partito di Berlusconi, si legge «i comportamenti del ministro stanno bloccando le grandi opere e riducendo la nostra credibilità»; quello del Pd è molto simile e rilancia «il ministro avrebbe mentito al Parlamento e al Paese nonché al Governo francese e all’Unione europea, sottoponendo all’attenzione di tutti un’analisi del rapporto tra costi e benefici palesemente infondata e ora oggetto di ‘aggiustamenti’ da parte del presidente del Consiglio dei ministri». Il Governo è chiamato per il secondo giorno consecutivo a “tenere serrate le fila” per “salvare” due propri autorevoli esponenti: ieri col caso Diciotti e il processo negato a Salvini la maggioranza Lega-M5s ha tenuto senza problemi, oggi è chiamata a fare lo stesso con la posizione delicata del Ministro Toninelli. Per il ribelle ex M5s Gregorio De Falco «Toninelli si deve dimettere, non per la Tav ma perche’ sono mancati dignità e onore. Il ministro – ha concluso – ha latitato e dovrebbe dimettersi perchè è stato assente dai suoi specifici compiti e ha lasciato la gestione della portualità e le vicende connesse coi naufragi all’incompetenza del ministro Salvini».

