Osce “Quota 100-Reddito frenano crescita”/ Di Maio “austerity la facessero loro”

La lista dei contrari alle ricette economiche del Governo gialloverde inizia ad essere molto lunga: si iscrive al “registro” anche l’Ocse (l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) con l’odierno report presentato sullo status dell’economia in Italia, a vero rischio stagnazione. Ebbene, secondo il segretario Angel Gurria, l’allarme per la crescita a pochi giorni dalla scrittura e pubblicazione del Def è di quelle imponenti: conferma stima al -0,2% del Pil per il 2019, tornerà a +0,5% solo l’anno prossimo e per questo l’Italia è fondamentale in stallo. «Il Reddito di Cittadinanza e la Quota 200 rischiano di frenare la crescita dell’economia», avverte l’Osce che affonda nei dettagli delle misure approvate col Decretone che proprio non piacciono agli organi Ue: il RdC «rischia di incoraggiare l’occupazione in nero e di creare trappole di povertà», mentre sulla riforma pensionistica «L’abbassamento dell’età pensionabile rallenterà la crescita e, se non applicata in modo equo, aumenterà diseguaglianza intergenerazionale e debito pubblico». Nel Rapporto economico dell’Italia, segnala ancora Gurria, i primi suggerimenti sono da attuare subito nel prossimo Documento di Economia e Finanza: «attuare un programma pluriennale per rinnovare i centri per l’impiego basato sull’applicazione di standard di servizio essenziali e investimenti più cospicui in sistemi informatici, strumenti di profilazione e risorse umane».

OCSE: TRIA CORREGGE, DI MAIO ATTACCA

Lo stesso organismo chiede poi al Governo italiano – e in particolare al Ministro Tria seduto a fianco del segretario Gurria stamane nella presentazione del report – di «garantire la capacità di amministrare il reddito di cittadinanza sfruttando e rafforzando, ove necessario, i servizi di assistenza sociale dei comuni e creando una stretta collaborazione tra questi ultimi e centri per l’impiego». Per questo motivo, conclude Gurria, all’Italia serve «adottare una serie di riforme pluriennali per favorire una crescita più solida e inclusiva e ripristinare la fiducia nella capacità di riforma». Dopo la presentazione del Rapporto economico Ocse arrivano i primi “distinguo” dal Mef, con il titolare Tria che sottolinea «il reddito di cittadinanza è concepito con il duplice intento di consentire a chi è a rischio emarginazione di entrare nel mercato lavoro e, come conseguenza, di aumentare la propensione al consumo e irrobustire la domanda interna» mentre su Quota 100 ancora il Ministro spiega «serve ad affrontare un problema di transizione collegato alla riforma delle pensioni di alcuni anni fa fatta per dare stabilità e sostenibilità al sistema pensionistico». Chi però non usa parole “tenere” per i consigli dati dall’Ocse è l’altro ministro, il titolare del Lavoro Luigi Di Maio: con un post su Facebook il vicepremier grillino attacca «Rispetto l’opinione di tutti, ma quando non perdi occasione per sparare contro il mio Paese e contro gli italiani no, mi dispiace, ma questo non lo accetto. Andiamo avanti così, con lo scopo di restituire dignità ai cittadini. Qualcuno seduto su una scrivania lontano migliaia di chilometri crede che l’Italia per ripartire debba attuare politiche di austerity? Bene, le facessero a casa loro». La strada, secondo il Governo, è già tracciata e non prevede (per ora) correzioni: «I nostri prossimi passi sono un abbassamento del carico fiscale alle imprese e un grande aiuto alle famiglie. No intromissioni, grazie. Sappiamo quello che stiamo facendo!» conclude Luigi Di Maio.

