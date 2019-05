Salvini, “chiuderò tutti i negozi di cannabis”/ Stretta Lega “droga emergenza Italia”

Non è la prima volta che il Ministro degli Interni Matteo Salvini si scaglia con veemenza contro la droga e la dipendenza da sostanze stupefacenti, ma durante l’incontro odierno con i rappresentanti di una 20 comunità di recupero per tossicodipendenti il leader della Lega ha acceso un possibile nuovo “scontro” con gli alleati-rivali del M5s. «Da domani stesso darò indicazione a tutti i responsabili della pubblica sicurezza delle forze dell’ordine di andare a controllare uno per uno con l’obiettivo di chiuderli tutti i presunti negozi turistici di cannabis, che per quanto mi riguarda vanno sigillati perché sono un incentivo all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ce ne sono più di mille al di fuori di ogni regola e di ogni controllo», attacca il vicepremier Salvini, intervenuto assieme al Ministro della Famiglia e le disabilità Lorenzo Fontana. Lo scorso marzo la Lega lanciò il ddl per aumentare le pene sulla droga, annunciando l’addio alla “modica quantità” permessa finora nella legislazione sulla droga consentita in Italia. Oggi però lo scontro con M5s e Pd si stampa anche sui negozi di cannabis light, da poco tempo permessi e diffusi a macchia d’olio in tutto il Paese.

SALVINI VS CANNABIS: LE MISURE ANTI-DROGA

«Identico approccio avrò per tutte le iniziative di feste della cannabis in giro per l’Italia – ha aggiunto Salvini – l’ultimo scempio è avvenuto nella mia Milano, so che ci sono iniziative in programma a Pisa e a Torino. Chiederò che siano vietate tutte. Lo Stato spacciatore non è lo Stato di cui faccio il ministro»: per il vicepremier leghista, la droga specie sui minori è una «emergenza nazionale devastante» e per questo motivo la stretta del Governo lato Lega si fa imponente. Il pugno di ferro contro droghe e cannabis, assieme alle misure verranno rese note nelle prossime settimane anche se difficilmente in Parlamento riuscirà a trovare l’appoggio di Pd, Sinistra e soprattutto M5s, già schierata in queste ore contro l’invettiva di Matteo Salvini (probabile coda del caso Siri, ndr). «Nei canapa shop non si vende droga e non bisogna dare informazioni sbagliate. Non c’è alcuna liberalizzazione. Sono negozi che vendono prodotti di canapa con concentrazione di Thc che non hanno effetti stupefacenti, come emerso anche dai controlli effettuati dai Nas», attacca in una conferenza stampa la Ministro per la Salute Giulia Grillo. Non solo, per la titolare della Sanità Pubblica in quota M5s «sulla base di indicazioni che darà il nuovo Consiglio superiore di sanità e l’Avvocatura dello Stato, si deciderà di attuare delle azioni come ministro della Salute posso dire che queste azioni andranno nella direzione di restrizioni di vendita alle categorie vulnerabili, cioè minori e donne incinte, secondo il principio di precauzione. Se poi il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per caso è in possesso di informazioni che io non ho, come è pure possibile allora bisognerà fare altri tipi di considerazioni».

