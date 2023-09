Pomeriggio 5, Myrtha Merlino debutta alla conduzione/ Web diviso: c’entra Barbara D’Urso, le reazioni

Myrtha Merlino debutta a Pomeriggio 5: la svolta, dopo Barbara D’Urso, fa discutere

Myrtha Merlino sostituisce Barbara D’Urso al timone di Pomeriggio 5 e la storica conduttrice campana lascia l’Italia per una nuova avventura, tra le annesse reaction. L’ex volto di LA7 e new-entry di casa Mediaset, alla conduzione del talk show di intrattenimento e informazione in onda TV in chiaro su Canale 5 e streaming su Mediaset infinity, Pomeriggio 5, debutta in sostituzione del ruolo che Barbara ha coperto per almeno 15 anni nella storia del piccolo schermo made in Italy, in data 4 settembre. Una novità quella nei palinsesti TV e streaming di casa Mediaset, voluta ai vertici dell’azienda rimasta orfana del capo fondatore venuto a mancare recentemente, Silvio Berlusconi, e facente capo all’Ad figlio del compianto, Piersilvio Berlusconi, che é ora fortemente dibattuta, soprattutto nel web.

Al via alla nuova stagione di Pomeriggio 5, che di fatto cambia la sola conduzione rispetto ai quindici anni di storia condotti da Barbara D’Urso, Myrtha saluta la sua predecessora, dividendo l’occhio pubblico tra dissensi e consensi. “É la prima volta a Pomeriggio 5, la prima volta che comincio -esordisce la neo timoniera, poi, introducendo il suo debutto a Pomeriggio 5, visibilmente emozionata-, alle 16.55 un programma che, tutti i giorni, vi terrà compagnia a quest’ora per quasi due ore, è la prima volta in una nuova casa, canale 5 ed è tutto nuovo perché è nuovo questo studio meraviglioso, questo pubblico caldo che mi rincuora. Da quando c’è stato il covid non ho più avuto il pubblico e ho tanto bisogno del contatto umano e ci sono anche le mie amiche tra il pubblico per darmi supporto”. E a infiammare il thread che la vede protagonista in queste ore é soprattutto il saluto profuso a Barbara D’Urso: “E prima di tutto volevo ringraziare la donna che per quindici anni ha condotto con grande successo questa trasmissione, Pomeriggio Cinque. E quindi ciao Barbara, grazie”. Un messaggio, quest’ultimo, a cui Barbara D’Urso non replica, almeno non direttamente in risposta a Myrtha Merlino, lasciandosi immortalare mentre é alle prese con l’arrivo a Londra, dove lontana dall’Italia intende ripartire da zero lanciandosi in un’avventura nuova da turista italiana, dopo la estromissione subita dai palinsesti Mediaset.

Web si divide sulla svolta post-Barbara D’Urso

Gli spettatori, intanto, si dividono sul conto della sostituta, Myrtha Merlino, e la sostituzione inferta a Barbara D’Urso, a margine del primo post dell’ex LA7 sul debutto sulle reti Mediaset: “Cioè io dopo 10 minuti ho cambiato canale, mi stavo addormentando -si legge tra i commenti social più aggreganti, e poi ancora-. Dal canto mio ho sempre guardato i programmi di Barbara, mi divertivano”; “Prima l’avete schifata massacrata in tanti adesso vi manca? Ma state bene ? In bocca al lupo a Mirta Merlino”.

