Pompei non smette di regalare sorprese: dagli scavi sono emersi due scheletri, uno di uomo e l’altro di donna, con un tesoretto da salvare. L’ultimo ritrovamento è stato ricostruito sull’E-Journal, da cui si evince che è avvenuto in occasione dei lavori di messa in sicurezza nella Regio IX, dove sono state avviati ora nuovi approfondimenti.

La donna, tra le vittime dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., era ancora sul letto e aveva con sé, oltre a diverse monete, anche alcuni gioielli. Quel vano, usato come stanza da letto in via provvisoria perché la casa era in fase di ristrutturazione. La coppia aveva scelto quella stanza come rifugio nella speranza che finisse quella pioggia di fuoco che poi distrusse la città e le comunità limitrofe.

Lo spazio restò sgombro, invece si riempì il salone vicino, ma così non ebbero la possibilità di aprire la porta e scappare, di conseguenza morirono lì dentro. Dalle impronte è stato possibile ricostruire arredi e stabilire la posizione esatta quando avvenne l’eruzione.

SCAVI DI POMPEI, PROSEGUONO LE RICERCHE

L’errore di valutazione si rivelò fatale per la coppia, perché lo spazio fu protetto dall’infisso chiusi, ma rimasero intrappolati nella stanzetta con l’arrivo dei vari flussi piroclastici. Il direttore del parco, Gabriel Zuchtriegel, ha evidenziato come questa scoperta offra la possibilità di esaminare i dati antropologici delle due vittime per recuperare una mole di dati importante riguardo la vita quotidiana degli abitanti di Pompei e sulle storie singole.

Infatti, a distanza di duemila anni riemerge dagli scavi di Pompei la sofferenza e l’agonia delle persone morte in quella terribile eruzione. I due scheletri sono stati ritrovati nella stessa abitazione che mostrò Alberto Angela nel suo speciale “Meraviglie“. Queste ricerche rientrato in un progetto più grande per mettere in sicurezza i fronti degli scavi, quindi i lavori continueranno e in futuro ci saranno sviluppi importanti, anche grazie agli investimenti statali, come annunciato da Zuchtriegel in seguito a tale ritrovamento.