Ponte di Ferragosto 2022, cosa fare?/ Idee e consigli: concerti, viaggi, musei a 1 €

PONTE DI FERRAGOSTO 2022: CONCERTO A CUNEO

Il ponte di Ferragosto 2022 regala una tre giorni da sogno agli amanti del dolce far niente, dei viaggi e del divertimento. Sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 agosto, infatti, sarà possibile sfruttare 72 ore di tempo libero, che non vanno in alcun modo sprecate: ma come spenderle al meglio? Sul “dove andare” e “cosa fare” a Ferragosto proviamo a intervenire noi, dandovi alcuni consigli utili in tal senso, tra mare e montagna, ma anche buona musica e cultura.

Buon Ferragosto 2022, frasi di auguri/ Non solo ironiche: anche aforismi via WhatsApp

A Limone Piemonte, in val Vermenagna, nella provincia di Cuneo, ad esempio lunedì è in programma il tradizionale Concerto di Ferragosto, che ogni anno viene raccontato dai telegiornali Rai. Si tratta di un evento in quota, al quale è possibile partecipare liberamente, ascoltando grande musica d’orchestra dal vivo e immersi nella natura, al riparo dalle torride temperature di questa stagione. Indubbiamente una gita che vale la pena fare, con la possibilità al pomeriggio di visitare l’ameno centro abitato, meta turistica gettonata anche dai vicini francesi e monegaschi. Gli amanti del mare, invece, puntino tutto sulla riviera romagnola, dove sono in programma talmente tante feste che si ha l’imbarazzo della scelta. Inoltre, alla Rimini Beach Arena è previsto il 14 agosto il Social Music City, capace di radunare i migliori dj techno nel ponte di Ferragosto.

AUGURI DI BUON FERRAGOSTO 2022/ Frasi simpatiche: "Il mio augurio più grande..."

PONTE DI FERRAGOSTO 2022, COSA FARE? MUSEI A PREZZI STRACCIATI

Trascorrere il ponte di Ferragosto 2022 in città vuole dire abbracciare la cultura. Ad esempio, la Fondazione Torino Musei propone l’apertura straordinaria di GAM e MAO, con l’ingresso speciale a 1 euro alle collezioni e, aggiungendo un ulteriore euro, alle mostre di GAM, MAO e Palazzo Madama. La mostra World Press Photo 2022 sul fotogiornalismo internazionale sarà accessibile a prezzo ridotto, 10 euro, con apertura dalle 10 alle 18 e visite guidate.

Come dimenticarsi, poi, del placido lago di Garda per il ponte di Ferragosto, dove ogni anno moltissimi turisti si recano per passare il giorno più caldo dell’anno in allegria e senza il sovraffollamento da spiaggia che non tutti amano. A Desenzano, poi, spazio ai tradizionali fuochi d’artificio: un momento davvero irrinunciabile, per festeggiare insieme un’estate che sta lentamente scivolando verso i titoli di coda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA