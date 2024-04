Poseidon, Rete 4/ Trama e cast del film con Josh Lucas e Kurt Russell, oggi domenica 21 aprile 2024

Poseidon, diretto dal compianto regista de La storia infinita

Arriva su Rete 4 alle ore 14.15 di domenica 21 aprile 2024 Poseidon. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2006 negli Stati Uniti, versione moderna del film del 1972 L’avventura del Poseidon e ispirata liberamente al romanzo di Paul Gallico denominata anch’essa L’avventura del Poseidon. Prodotto e distribuito dalla Warner Bros. Pictures, il film si avvale della fotografia di John Seale, del montaggio di Peter Honess e delle musiche di Klaus Badelt, con sceneggiatura scritta da Mark Protosevich. A curare la regia ecco il tedesco Wolfgang Petersen, che deve buona parte del suo successo a livello internazionale al titolo La storia infinita e può vantare un’ottima carriera sul grande schermo.

Il ruolo da protagonista nel film Poseidon è stato attribuito a Josh Lucas, apprezzato per Hulk, Glory Road, Atto di Fede e la serie televisiva Il socio. L’attore statunitense viene affiancato da Kurt Russell, candidato al Golden Globe per Silkwood e visto in 1997: Fuga da New York, Elvis, il re del rock e Stargate. Nel cast del film compare anche l’interprete di origine australiana, attrice Jacinda Barrett, conosciuta per Urban Legend – Final Cut, Che pasticcio, Bridget Jones! e The Last Kiss. Il cast del film Poseidon, si avvale anche di altri volti noti, attori di grande calibro come Richard Dreyfuss, Emmy Rossum, Mia Maestro e Mike Vogel. Da notare anche la partecipazione di Fergie, ex prima voce del gruppo Black Eyed Peas.

Poseidon, la nave da crociare di lusso diventa una trappola, la trama del film

Poseidon è un film dalla forte impronta catastrofica, incentrata sulle vicende dell’omonima nave da crociera di lusso. Quest’ultima deve attraversare l’Oceano Atlantico ed è diretta verso la città di New York. A bordo dell’imponente imbarcazione, non mancano personaggi di spicco come l’ex sindaco della Grande Mela, interpretato da Kurt Russell, una mamma single con figlio (Jacinda Barrett), un ex dipendente della marina militare americana, ora giocatore d’azzardo, che ha il volto di Josh Lucas, un architetto, un giovane maitre di grande successo e un petroliere con seri problemi di alcolismo. Il viaggio sembra andare avanti senza intoppi, fino alla notte di Capodanno, nella quale sopraggiunge una tragedia. Mentre i passeggeri stanno festeggiando l’arrivo dell’anno nuovo, l’equipaggio della nave avvista un onda anomala dall’altezza pari a 45 metri. Essa travolge la nave senza affondarla del tutto, ma lasciandola capovolta in maniera quasi irrimediabile. I passeggeri si ritrovano tutti nella sala principale, dove il Capitano aveva detto di restare perché l’aveva considerata sicura. Nel giro di pochi minuti, arriva l’acqua e tutti coloro che sono in quella stanza muoiono tranne un gruppo di persone, per il quale inizia una corsa contro il tempo e verso una clamorosa sopravvivenza.











