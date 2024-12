PRANZO DI NATALE 2024, COSA MANGIARE IL 25 DICEMBRE

Cosa mangiare al Pranzo di Natale 2024 tra menu di ristoranti e ricette per chi resta a casa: è ciò che ci si chiede quando ci si avvicina a questa grande festa, del resto fervono i preparativi. Fioccano proposte gourmet, ma ve ne sono anche che puntano sulla tradizione e altre ancora che fanno leva sulla creatività. Visto che parliamo di uno dei momenti più importanti dell’anno, bisogna pensare a tutto, dall’antipasto al dolce, con attenzione ovviamente a primi, secondi e pure contorni.

Per gli antipasti potete pensare a un piccolo buffet con panettone gastronomico, fagottini di crepes salate ripiene di funghi e besciamella, accompagnando il tutto con quiches di ricotta e spinaci e vari rustici, ma non possono mancare le tradizionali uova ripiene di tonno e maionese. Chiaramente le scelte per le ricette variano da regione a regione, ma comunque tra i primi non manca la pasta al ragù o lasagne, pasta al forno. Tra i secondi spopolano gli arrosti di vitello o manzo, così come il pollo alla brace, tutto da accompagnare con verdure di stagione e patate al forno, magari insieme a sformati di verdura, come quello di spinaci con ricotta e besciamella.

DAI DOLCI ALLE BEVANDE PER IL PRANZO DI NATALE 2024

Non ci siamo ovviamente dimenticati dei dolci, che meritano un capitolo a parte per il Pranzo di Natale 2024. Immancabile il panettone, ma potete sorprendere servendolo con crema chantilly o al mascarpone. A proposito di novità, potete preparare anche un tiramisù alle nocciole, anziché servire quello classico al caffè, mentre per gli appassionati di frutta potreste puntare su qualcosa di fresco e delicato come la panna cotta con frutti di bosco.

E le bevande? La scelta è legata al menu del Pranzo di Natale 2024, ad esempio un Vermentino bianco può andar bene col pesce, un rosso come un Chianti per la carne, ma oltre allo spumante e al prosecco per brindare dovrete pensare anche ai liquori natalizi, come grappa o vin brulè, per arricchire ulteriormente il vostro menu natalizio.

DA MILANO A ROMA, COSA PROPONGONO I RISTORANTI PER IL PRANZO DI NATALE 2024

Se quest’anno avete deciso di lasciar riposare la cucina di casa e di affidarvi a uno chef per regalarvi un’esperienza culinaria per il Pranzo di Natale 2024, allora dovete barcamenarvi tra diverse opzioni. Anche in questo caso bisogna scegliere se puntare sull’alta cucina o su sapori tradizionali e autentici, ma ci sono anche ristoranti in grado di offrivi un mix tra questi due orientamenti.

Ad esempio, c’è il ristorante Berton a Milano con lo chef Andrea Berton che propone un menu di Natale da 210 euro a persona, bevande escluse, con abbinamento 130 a testa. Gli antipasti sono due: rosa di Gorizia, yogurt e caviale Calvisius; carciofo con tartufo nero e fonduta al Grana Padano. Per il primo propone un risotto con gambero nascosto, in alternativa risotto mascarpone, lime e tartufo bianco (supplemento 44 euro).

Due i secondi: rombo gratinato con cedro e grue di cacao con salsa pil-pil di alghe ed erbe; nocetta di capriolo arrosto, civet di ribes e cavolo nero. Potete aggiungere per 59 euro polenta morbida, burro al mais, fonduta di Grana Padano e tartufo bianco. Il menu comprende carota con spuma di latte di capra e aneto, mentre tra i dolci ci sono cioccolato croccante, vaniglia e cachi; panettone e crema al marsala.

Passiamo a Roma con Campocori, il ristorante all’interno dell’Hotel Chapter, con lo chef Alessandro Pietropaoli che ha preparato un menu da 130 euro a persona. Gli antipasti comprendono il fiore del Ghetto e la battuta di Fassona, puntarella e alici; due primi, cioè stracciata romana e Plin di faraona, provola e mirtillo; per secondo abbacchio, broccoletto e noci, infine per i dolci Bonet e piccola pasticceria natalizia.