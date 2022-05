Premi finale Amici 21 e vincitori/ Quali sono? Tim, Marlù, Oreo, critica e radio

Premi finale Amici 21, quali sono?

Siamo ormai giunti alla finale di Amici 21. Poche ore e su Canale 5 scopriremo non solo chi si aggiudicherà la vittoria e solleverà la coppa quest’anno ma anche chi conquisterà la lunga sfilza di premi messi a disposizione quest’anno dal programma. Ricordiamo, dunque, che oltre al premio del valore di 150mila euro in gettoni d’oro assegnato al vincitore e quello di categoria, del valore di 50mila euro in gettoni d’oro, saranno assegnati anche altri premi ‘minori’ da parte degli sponsor del programma oltre che dalla critica di giornalisti che segue la diretta.

Il primo dei premi ‘minori’ assegnati questa sera, alla fine della finale di Amici 21, è il Premio della Critica Tim del valore di 50mila euro in gettoni d’oro, assegnato da una giuria composta da principali testate cartacee e Web.

Quali sono gli altri premi assegnati nel corso della finale di Amici 21? Sarà assegnato anche il Premio Tim del valore di 30mila euro in gettoni d’oro, assegnato dalla giuria tecnica; La canzone più radiofonica riceverà un riconoscimento dalle radio; Premio Oreo del valore di 20mila euro in gettoni d’oro, assegnato dalla giuria tecnica; Tutti i finalisti hanno vinto il premio Marlù del valore di 7mila euro in gettoni d’oro.

