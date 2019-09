Premier League, risultati e classifica/ Diretta gol: il Liverpool vuole la quinta

Prenderà il via quest’oggi, poco dopo l’ora di pranzo, la quinta giornata della Premier League 2019-2020. Si comincia alle ore 13:30 e si chiuderà alle 18:30 di questa sera, prima delle due sfide di domani e del classico “Monday night” di lunedì. Nella giornata di oggi si giocheranno precisamente sette partite, fra cui alcune gare meritevoli d’attenzione visto che in campo, fra le altre, vi saranno anche i campioni in carica del Manchester City, nonché i campioni d’Europa del Liverpool. E saranno proprio i Reds ad inaugurare il turno di oggi, con la sfida interna delle ore 13:30 contro il Newcastle. La squadra di Klopp è attualmente l’unica imbattuta oltre Manica, avendo ottenuto 12 punti su 12 disponibili, e punta ad avere la meglio anche sui Magpies, quattordicesimi a quota 4 punti. Alle ore 16:00 un altro match sicuramente interessante, quello fra il Manchester United e il Leicester. Red Devils sin qui deludenti con appena cinque punti ottenuti che significano ottavo posto in classifica, mentre le Foxes hanno iniziato la stagione con il piede giusto, terze assolute con 8 punti.

RISULTATI PREMIER LEAGUE E CLASSIFICA, DIRETTA GOL

Sempre alle ore 16:00 si disputerà la sfida fra lo Sheffield United e il Southampton, squadre di metà classifica (rispettivamente 5 e 4 i punti sin qui conquistati), nonché la gara fra Brighton & Hove Albion e il Burnley. Sempre alla stessa ora toccherà anche al Chelsea di Frank Lampard, che se la vedrà contro il Wolverhampton di Patrick Cutrone in trasferta. Due squadre non proprio in forma, visto che i Blues sono undicesimi a soli 5 punti dopo una vittoria, due pareggi e una sconfitta, e faticando non poco in ogni uscita. Wolves che invece, dopo aver eliminato il Torino in Europa League, si sono arenati, e al momento occupano un tristissimo 17esimo posto a quota 3 punti. Alle 16:00 si giocherà anche un’altra sfida interessante, quella fra il Tottenham e il Crystal Palace, con i vice-campioni d’Europa che rientrano nel gruppo di big inglesi in difficoltà, (noni a quota 5). Infine, a completare il quadro odierno, il posticipo delle ore 18:30 fra Norwich e Manchester City: prossima goleada degli undici di Guardiola?

Il calendario

Ore 13:30

Liverpool-Newcastle

Ore 16:00

Manchester United-Leicester

Sheffield United-Southampton

Brighton & Hove Albion-Burnley

Wolverhampton-Chelsea

Tottenham-Crystal Palace

Ore 18:30

Norwich-Manchester City

La classifica

Liverpool 12, Manchester City 10, Leicester 8, Crystal Palace, Everton, Arsenal, West Ham 7, Manchester United, Tottenham, Sheffield, Chelsea 5, Burnley, Southampton, Newcastle, Brighton, Bournemouth 4, Wolverhampton, Aston Villa, Norwich 3, Watford 1



© RIPRODUZIONE RISERVATA