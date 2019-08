Premio Puskas 2019, gol più bello dell’anno/ Video, tacco Quagliarella contro Messi

Il tacco di Quagliarella contro i più forti al mondo: quel gol incredibile segnato ad inizio della scorsa stagione in Sampdoria-Napoli (3-0 risultato finale) è stato selezionato dalla Fifa come uno dei 10 candidati alla vittoria del Premio Puskas 2019 che come ogni anno premia appunto il “gol più bell’anno” in tutti gli angoli del mondo. Per il bomber sempiterno della Sampdoria la candidatura arriva al termine di una stagione eccezionale, forse la migliore dell’intera sua già lunga carriera: la vittoria nella classifica dei marcatori 2018-2019 con 26 gol a 36 anni suonati, battendo Piatek, Icardi, Milik e soprattutto Cristiano Ronaldo è una soddisfazione che già non aveva eguali. Ora però arriva anche la consacrazione internazionale con l’inserimento del suo tacco “irreale” contro il Napoli nella lista del Premio Puskas: un sogno che non sarà il Pallone d’Oro ma che a fine carriera non è certo qualcosa di beffardi, anzi. Il vincitore sarà decretato tramite un sondaggio online sul sito della FIFA entro l’1 settembre 2019., mentre la premiazione vera e propria avverrà il 23 settembre nel corso della serata di gal per i Fifa Award presso il Teato alla Scala di Milano.

I 10 CANDIDATI AL PREMIO PUSKAS

Tra i 10 candidati scelti dalla Fifa per il gol più bello dell’anno fa specie la “mancanza” di Cristiano Ronaldo, per il primo anno da lungo tempo non presente con qualche sua perla vista al Manchester United e Real Madrid. Ha segnato subito e molto anche con la Juve, ma non è bastato per “entrare” nella super classifica della Fifa per il Premio Puskas: anche qui, il buon Fabio è arrivato prima. Quagliarella se la vedrà contro Leo Messi, la perla in pallonetto da fuori area sul palo lungo contro il Betis Siviglia, ma anche contro Zlatan Ibrahimovic per la meraviglia contro il Toronto lo scorso settembre. Tra i 10 selezionati, troviamo anche un ex conoscenza del calcio italiano come Quintero (giocava nel Pescara): a completare la top ten votabile sul sito della Fifa, troviamo anche le donne Ajara Nchout, Amy Rodriguez e Billie Simpson, Andros Townsend del Crystal Palace (gol-perla contro il City), e infine Dániel Zsóri in un non memorabile Debrecen FC v Ferencváros TC se non per via di questo gol. A questo indirizzo sul canale FifaTv di YouTube trovate tutte le dieci perle complete che ambiranno al Premio Puskas 2019.





