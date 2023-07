Premio Strega 2023, chi sarà il vincitore?/ In classifica Postorino, Calandrone, D’Adamo e…

Il nome del vincitore del prestigioso Premio Strega 2023 sta per essere finalmente svelato. Questa sera, giovedì 6 luglio 2023, vedrà l’incoronazione dell’autore o dell’autrice vincitore del più importante riconoscimento letterario italiano. Il podio di quest’anno è assolutamente inedito, in quanto vede la presenza di ben quattro autrici e di un solo sfidante uomo, mentre le edizioni precedenti avevano assistito a candidature prevalentemente maschili.

Geberit alla Biennale di Architettura 2023/ Partner Padiglione Venezia: patrimonio storico e innovazione

Sta dunque per giungere al termine il 77esimo Premio Strega, ma manca ancora il momento più emozionante: la premiazione del vincitore tra i cinque sfidanti in classifica. A contendersi il riconoscimento, Maria Grazia Calandrone con Dove non mi hai portata (Einaudi); Andrea Canobbio con La traversata notturna (La Nave di Teseo); Ada D’Adamo con Come d’aria (Elliott); Romana Petri con Rubare la notte (Mondadori); Rosella Postorino con Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli). Al momento, voci di corridoio si rincorrono e darebbero come favorita Rosella Postorino, già vincitrice nel 2018 del Premio Campiello con Le Assaggiatrici. Questi rumors saranno confermati oppure ci sarà un improvviso ribaltamento? Lo scopriremo davvero tra pochissimo e sarà senza dubbio una serata di grande attesa e importanza per la letteratura italiana.

AGENDA 2030/ Sostenibilità, Regione e FLA portano all'Onu le strategie lombarde

Il vincitore del Premio Strega 2023: favorita Postorino, ma per Petri…

Premio Strega 2023, ultimi istanti prima di conoscere il nome del vincitore o della vincitrice. Cinque gli autori che si contendono il primo posto in classifica: Maria Grazia Calandrone, Andrea Canobbio, Ada D’Adamo (morta a marzo scorso in seguito a una malattia che la affliggeva da tempo), Romana Petri e infine l’autrice data come favorita, cioè Rosella Postorino. Qualora si rivelasse essere la vincitrice, Feltrinelli conquisterebbe il primo gradino del podio per la quarta volta, un riconoscimento che però manca dal 2004. La tematica più presente di questa edizione, che sta acquisendo sempre più spazio all’interno dell’ambiente letterario italiano, è senza dubbio il rapporto tra genitori e figli.

MANZONI/ La sapienza umile e concreta di quelle donne che ci insegnano la fede

Per Andrea Canobbio, scrivere il romanzo finalista al Premio Strega 2023 è stato un modo “per stare ancora un po’ con i miei genitori”, come ha dichiarato a Il Fatto Quotidiano. Per Romana Petri, “quest’anno dire chi vincerà è proprio impossibile. Mi sembra uno degli Strega più imprevedibili che ci siano mai stati” ha ammesso al quotidiano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA