Premio Virgo Novella 2000 SanremoSol/ Vincitori e ospiti: Boldi, Ruta, Valeria Marini

Contestualmente al Festival di Sanremo 2023, in programma dal 7 all’11 febbraio, nella città matuziana si svolgerà il gala di Novella 2000, che registrerà la nuova edizione del Premio Virgo Novella 2000 SanremoSol, ma si estenderà anche lungo l’arco della settimana a Villa Ormond, dove saranno ospitati incontri, pranzi e dibattiti con personaggi di primo piano. L’anticipazione giunge dal prossimo numero di “Novella 2000” più precisamente dall’editoriale di Roberto Alessi, direttore del settimanale, e IlSussidiario.net è in grado di proporla in esclusiva ai suoi lettori.

PREMIO VIRGO NOVELLA 2000 SANREMOSOL: COS’È?

Tra gli invitati, scrive Alessi, ci sono “il direttore del prime time delle reti Rai, Stefano Coletta, che aspetto anche quest’anno, il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, che qui ringrazio con il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, grandi artisti (aspetto anche Mogol, l’infinito autore di testi delle più belle canzoni del mondo) e rappresentanti di case discografiche e radio italiane. Un grande onore per Novella 2000, che pubblicherà anche un quotidiano a Sanremo, Novella 2000 Sanremo, una free press distribuita in città e davanti all’Ariston.

Novella 2000 poi, come detto, consegnerà il Premio “Virgo Novella 2000 SanremoSol”, che è il nome dell’associazione presieduta da un maestro di musica immenso come Fio Zanotti, collaboratore di artisti immensi come lui: parlo di Loredana Bertè, Ornella Vanoni, Vasco Rossi, Anna Oxa, i Pooh, Adriano Celentano, Renato Zero. Nell’associazione c’è anche Giuseppe Grande, di SanremoSol, il manager Paolo Chiparo (cui devo tantissimo) e Altair D’Arcangelo del Virgo Fund”.

PREMIO VIRGO NOVELLA 2000 SANREMOSOL: NOMI DI PREMIATI E OSPITI

La serata del Premio Virgo Novella 2000 SanremoSol “sarà condotta da Beppe Convertini, volto di Rai 1. Tra i premiati voglio ricordare Massimo Boldi, Aleandro Baldi (due Festival vinti), Maria Teresa Ruta, che ha presentato Sanremo, Katia Ricciarelli, la quale quest’anno presenta con il cantautore Francesco Drosi la sua struggente canzone pop contro le guerre, ‘Lettera’. Canterà Annalisa Minetti. Avrò il piacere di consegnare il premio a Claudio Cecchetto, il primo che abbia svecchiato il Festival, gettando le basi del Sanremo di Amadeus, che è stato suo allievo. Un riconoscimento speciale andrà a Eleonora Daniele, che tanto ha fatto contro la violenza sulle donne con la sua trasmissione ‘Storie Italiane’. Ci sarà Francesco Facchinetti, che ha reso famosi tanti giovani. Ricorderemo Lando Buzzanca con suo figlio Massimiliano. Si esibiranno i premiati Alessandro Ristori, Mirko Casadei, Wilma Goich e avrò il piacere di abbracciare Valeria Marini e Manuela Arcuri.

Verrà dato un premio anche a Memo Remigi, alla sua arte, che ci regala emozioni da 60 anni. Memo, come si sa, si è reso responsabile di un atto molto sbagliato, ma ha anche dimostrato di aver capito e merita di lavorare, come mi spiega il Maestro Maurizio Costanzo. Solo chi cade può risorgere e il Premio Virgo Novella 2000 SanremoSol vuole essere proprio questo: non una tacca che segna dove si è arrivati, ma che vuole ricordare che c’è sempre la possibilità di continuare, se non addirittura di ricominciare. Un abbraccio a tutti voi lettrici e lettori. Voi siete il premio che indubbiamente conta di più”.

