Presentazione Honda Motogp 2021/ Streaming video diretta tv: la moto di Marc Marquez

Si accenderà oggi, lunedì 22 febbraio alla ore 12.00 la diretta della presentazione della Honda Repsol per la prossima stagione 2021 della Motogp: a brevissimo dunque verranno alzati i veli sulle nuove moto di Marc Marquez e Pol Espargaro e davvero siamo impazienti di scoprire le ultime novità della Casa dell’Ala d’oro. Sull’evento, che naturalmente sarà completamente online, la scuderia giapponese non si è voluta sbilanciare troppo nei giorni scorsi: vi è dunque grande mistero per quello che ci attenderà oggi. E se certo gli appassionati e i tifosi siamo impazienti di scoprire l’ultima creazione del team ufficiale Honda per il prossimo campionato del mondo 2021, quello che forse maggiormente stuzzica la curiosità è la presenza di Marc Marquez, da cui ci attendiamo delucidazioni sul suo stato di salute e sul suo rientro in pista, dopo anche il terzo intervento chirurgico (subito ancora a dicembre) al braccio destro. Benchè il pilota spagnolo sia tornato prepotentemente sui social nelle ultime settimane, pure non è ancora chiarissima l’evoluzione del suo recupero e pure negli ultimi giorni non sono mancate rivelazioni bomba e polemiche. Chissà se oggi si scoprirà qualcosa di più su quanto sta accadendo in casa Marquez.

PRESENTAZIONE HONDA MOTOGP 2021 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La presentazione della Honda Repsol MotoGp 2021 sarà offerta oggi alle ore 12.00 tramite una diretta streaming video sui canali ufficiali della scuderia giapponese che dunque garantirà a tifosi ed appassionati di poter seguire la cerimonia con Marc Marquez e Pol Espargaro. Quanto a una diretta tv, non ne sarà prevista una vera e propria, ma sicuramente Sky Sport, che detiene i diritti della MotoGp, seguirà la presentazione Honda 2021 con grande attenzione.

DIRETTA PRESENTAZIONE HONDA REPSOL 2021 MOTOGP: LA MOTO DI MARQUEZ E ESPARGARO

Siamo dunque davvero impazienti di dare il via alla diretta della presentazione della Honda per la stagione 2021 della Motogp, ma forse, alla vigilia del cerimonia, quello che stuzzica più la nostra curiosità, più che la moto, sono i piloti. Di fatti non possiamo attenderci grandi novità per la nuova moto del tema giapponese: la Dorna ha ufficializzato da tempo il congelamento dello sviluppo per il prossimo campionato e dunque a livello tecnico saranno tanti gli elementi del 2020 che verranno quest’anno riutilizzati. Poi chiaramente dovremo attendere solo la prova della pista per cominciare a capire le vere potenzialità dell’ultima creatura del team dell’ala d’oro. Ricordiamo allora che i primi test ufficiali della Motogp saranno previsti solo il prossimo 6-7 marzo in Qatar e che pure l’avvio del campionato avrà luogo il 28 dello stesso mese. Marc Marquez sarà della partita? Difficile dirlo: vedremo che ci dirà lo stesso pilota spagnolo oggi.



