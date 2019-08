Presentazione Mario Balotelli Brescia/ Diretta, conferenza stampa live: il ritorno

Alle ore 16:45 di lunedì 19 agosto, presso la sede del club, avverrà la presentazione di Mario Balotelli al Brescia: l’attaccante torna a casa, letteralmente visto che si tratta della squadra della città che lo ha visto crescere. Una carriera particolare quella di SuperMario, che arriva alle rondinelle a 29 anni appena compiuti: di fatto è nel pieno della maturità calcistica ma sono davvero tante le occasioni perse nel corso degli anni. Il Brescia, che 19 anni fa aveva messo sotto contratto un certo Roberto Baggio, ha deciso di riprovarci: Balotelli era svincolato dopo i sei mesi con l’Olympique Marsiglia, ha scelto di ripartire da una società di provincia e tornata in Serie A dopo qualche stagione ma, forse, è più giusto dire che le big d’Italia e d’Europa non abbiano scelto di investire su di lui. Va ricordato che, portandosi dietro una squalifica comminatagli quando ancora giocava nel Milan, il bomber non potrà esordire prima della quinta giornata: l’appuntamento dunque è per la sfida infrasettimanale contro la Juventus, nel frattempo però sarà interessante carpire le prime parole ufficiali come calciatore del Brescia e valutare in che modo Eugenio Corini cercherà di farlo inserire in una realtà comunque nuova.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PRESENTAZIONE

La diretta tv della presentazione di Mario Balotelli al Brescia non è garantita: non dovrebbero esserci canali che la seguiranno integralmente, ma come di consueto Sky Sport 24 (numero 200 della televisione satellitare) fornirà ampi stralci della conferenza stampa. Gli abbonati al servizio potranno allora sfruttare l’applicazione Sky Go per avere le immagini anche in diretta streaming video, su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e senza costi aggiuntivi.

DIRETTA PRESENTAZIONE BALOTELLI BRESCIA

La presentazione di Mario Balotelli al Brescia sancisce il ritorno dell’attaccante nel nostro calcio: sono passati tre anni dalla fine dell’avventura con il Milan, dopo la quale sono arrivati il Nizza e l’Olympique Marsiglia. Fino a questo momento la carriera del giocatore è stata contrassegnata da una costante: un grande avvio con qualunque maglia, poi un calo strutturale e netto dovuto anche a problemi fisici e difficoltà di adattamento. Senza volerci addentrare nel carattere e nella vita privata, si può dire che Balotelli abbia faticato a inserirsi in ogni contesto nel quale si sia avventurato, non riuscendo mai a rimanere concentrato sul campo: con il Nizza per esempio ha avuto due stagioni fantastiche, ma poi il nuovo allenatore Patrick Vieira (peraltro ex compagno con Inter e Manchester City) ha deciso di escluderlo dal progetto. A 29 anni Balotelli si trova ad affrontare una nuova sfida: il Brescia lotterà per la salvezza e lui, che ha sempre giocato in grandi squadre ed esplorato l’Europa (vincendo la Champions League) dovrà calarsi nella parte andando alla ricerca dei gol che possano garantire la permanenza in Serie A alle rondinelle. Ora però sentiamo quello che l’attaccante ci racconterà in conferenza stampa…



