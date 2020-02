Presentazione Racing Point 2020/ Foto: la nuova RP20 di Perez e Stroll (Formula 1)

Oggi pomeriggio, lunedì 17 febbraio, ha avuto luogo la presentazione della Racing Point 2020, la monoposto che sarà affidata ai piloti Sergio Perez e Lance Stroll nel Mondiale che per la Formula 1 comincerà ormai fra meno di un mese a Melbourne. La Racing Point fa parte di quel gruppo di scuderie che potremmo definire dei centro classifica, che lottano per le posizioni di rincalzo subito dietro i tre top team, cercando di approfittare degli episodi favorevoli per ritagliarsi qualche sprazzo di gloria – sfiorato ad esempio da Stroll con il quarto posto ad Hockenheim nel 2019 – e con l’obiettivo di chiudere nella migliore posizione possibile il Mondiale Costruttori. La Racing Point l’anno scorso fu settima: si punta a fare magari un po’ meglio per la scuderia nata sulle ceneri della Force India e di proprietà di Lawrence Stroll, papà di Lance che a sua volta si è dato ancora il 2020 come tempo per capire quale potrebbe essere il suo ruolo in Formula 1 a fianco di un compagno di squadra sempre di ottimo livello come Perez.

PRESENTAZIONE RACING POINT 2020: LA NUOVA MONOPOSTO

Siamo ormai a ridosso del via dei test della Formula 1 a Barcellona, di conseguenza ecco che pure la Racing Point si è tolta i veli mostrando la monoposto 2020, che ha come sigla RP20, molto semplicemente dalle iniziali di Racing Point e le ultime due cifre dell’anno. Curiosa la località scelta per la presentazione: scuderia britannica, in vista ci sono i test in catalogna, ma oggi la Racing Point era a Mondsee, in Austria, sulle sponde dell’omonimo lago. La scelta è dovuta ad esigenze di sponsorizzazione, dal momento che il principale sponsor della scuderia di Formula 1 ha sede proprio a Mondsee, ma ha il suo perché anche da un punto di vista scenografico, perché tra lago e montagna regala sfondi invidiabili per le prime foto ufficiali della Racing Point 2020. Il rosa è il colore dominante, come già nelle passate stagioni, da mercoledì invece sarà già il tempo di far parlare il cronometro…

New year, new look! 🤩 Introducing… BWT Racing Point F1 Team 🤜🤛 Drop us an emoji to let us know what you think! 🙌 #F1 pic.twitter.com/mARIckNpYa — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) February 17, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA