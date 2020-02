Presentazione W11 Mercedes 2020/ Formula 1, streaming video: nuova auto di Hamilton!

Oggi, venerdi 14 febbraio 2020, all’ex Aeroporto di Silverstone, assistemmo alla diretta della presentazione della Mercedes 2020, la vettura tra le più attese in vista della prossima stagione di Formula 1 e che presto finirà sotto le mani di Valtteri Bottas e del campione del mondo in carica della F1 Lewis Hamilton. Gli appassionati sono dunque impazienti di conoscere in ogni dettaglio la nuova W11 del team di Toto Wolff, ma va detto che, a sorpresa di tutti, quest’anno la scuderia inglese ha deciso di giocare di anticipo. Pur avendo comunicato per tempo tramite i canali social ufficiali che solo oggi vi sarebbe stata la presentazione ufficiale, pure solo in settimana, nella conferenza stampa di annuncio della nuova partnership con Ineos (legame stipulato per i prossimi 5 anni), sono stati già tolti i veli sulla nuova W11, di cui dunque possiamo già ammirare la livrea. Pur conoscendo i dettagli estetici della nuova Mercedes 2020 siamo impazienti di assistere alla prestazione ufficiale come ai primi giri in pista.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Segnaliamo subito a tutti gli appassionati che per il momento non vi sono indicazioni precisi riguardo una diretta tv della presentazione della Mercedes 2020, ma certo il canale dedicato Sky Sport Formula 1 (al numero 207 del telecomando) sarà pronto a farci vedere le prime immagini della nuova W11. Dovrebbe poi essere garantita invece la diretta streaming video dell’unveiling con Bottas e Hamilton sui profili social della scuderia inglese, sempre molto attiva.

PRESENTAZIONE MERCEDES 2020: LA NUOVA LIVREA DELLA W11

Come ricordato prima, a sorpresa, alla vigilia della presentazione della Mercedes 2020, il team inglese ha deciso di far vedere in anteprima la livrea della nuova vettura di formula 1 di Hamilton e Bottas e dunque già conosciamo i principali dettagli estetici dell’auto che punta a vincere l’ennesimo titolo di Formula 1. Mantenendo la recente tradizione, anche per la stagione 202 della formula 1, la Mercedes ha tenuto l’argento e il verde acqua (il primo colore Mercedes e il secondo caratterizzante la Petronas) come principali colori, anche se grande spazio è stata dato al nuovo sponsor Ineos, caratterizzato su fondo rosso. Presenti sulla carrozzeria l’iconiche stelle della casa anglotedesca, tra cui spicca una rossa, dedicata alla memoria di Niki Lauda, presidente ad honorem, scomparso solo l’anno scorso. Oltre che bellissima però la nuova vettura di Hamilton e Bottas si annuncia anche estremamente performante: non gli si chiede nulla di meno dall’auto campione del mondo in carica della Formula 1. A gioia degli appassionati poi oggi, dopo la presentazione, potremmo assistere già ai primi giri di pista della nuova W11. Non vediamo l’ora che comincia la presentazione della Mercedes 202 e si alzino i veli!



