Presentazione Williams 2020/ Formula 1, info streaming video tv: la nuova FW43

Oggi, lunedì 17 febbraio, è il giorno della presentazione della Williams 2020, una delle ultime presentazioni verso la nuova stagione della Formula 1. Sono ormai imminenti i test e dunque oggi scopriremo anche la nuova Williams, però non ci sarà una vera e propria presentazione, nel senso che non ci sarà un evento ma sarà una semplice presentazione online, sicuramente all’insegna del contenimento dei costi dal momento che le difficoltà economiche della Williams sono note a tutti nel mondo della Formula 1. Questo onestamente spiace, perché la Williams è una scuderia che ha scritto pagine leggendarie della storia della Formula 1 e ora invece è ridotta a debolissimo comprimario e spesso fanalino di coda. Il talento non manca ai due piloti scelti per il 2020, George Russell e Nicholas Latifi, ma la missione di riportare la Williams a buoni livelli sembra davvero impossibile in queste condizioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA NUOVA WILLIAMS 2020

La presentazione della Williams 2020 di Formula 1 non sarà disponibile in diretta tv e nemmeno in diretta streaming video, ad eccezione naturalmente dei canali ufficiali della stessa scuderia britannica, che dalle ore 9.00 metterà senza dubbio a disposizione le prime foto e video della nuova monoposto FW43 con cui la scuderia di Sir Frank Williams affronterà il prossimo Mondiale di Formula 1.

DIRETTA PRESENTAZIONE WILLIAMS 2020: QUALE STAGIONE CI ATTENDE?

La presentazione della Williams FW43 ci porta dunque inevitabilmente a parlare delle grandi difficoltà di una scuderia che in tutto il 2019 ha conquistato un solo punto grazie al decimo posto di Robert Kubica nella pazza gara di Hockenheim – in condizioni normali certamente non sarebbe arrivato nemmeno quello. Una stagione così difficile ha indotto il polacco ad alzare bandiera bianca, il leader della Williams nel 2020 dunque sarà senza dubbio George Russell, che già nel 2019 nei limiti del possibile ha fatto vedere grandi qualità ma che sarà di nuovo condannato a una stagione nei bassifondi, sperando che questa dura gavetta possa poi servirgli in futuro. Al suo fianco ecco il canadese Nicholas Latifi, che arriva dal secondo posto in Formula 2 ma è un debuttante nella massima categoria: per lui evidentemente si annuncia una stagione di apprendistato, l’obiettivo della Williams infatti dovrebbe essere di nuovo quello di andare almeno qualche volta a punti, ma gli orizzonti salvo clamorose sorprese dovrebbero ancora essere limitati.



