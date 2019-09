PRETE SI DROGA IN GITA CON RAGAZZI/ Vescovo “ora percorso di recupero per lui”

Un prete in gita con i ragazzi: quale maggiore sicurezza per i genitori degli alunni in viaggio con la scuola? Mai nessuno avrebbe potuto immaginare che proprio il prelato avrebbe finito per assumere droga mentre accompagnava la scolaresca. Ha dell’incredibile la storia che arriva da Alassio, in provincia di Savona, dove un prete è stato colpito da malore mentre si trovava in gita a Cremona con gli studenti dell’Istituto Don Bosco. I fatti di cui dà conto l’ANSA, risalgono allo scorso mese di giugno, quando l’uomo di chiesa, dopo aver assunto sostanze stupefacenti, è stato colto da malore. Fortuna (o Provvidenza, visti i contorni della vicenda) ha voluto che il prete, soccorso dagli stessi ragazzi, si sia ripreso senza particolari conseguenze fisiche, ma ad averci rimesso è stata soprattutto il proprio percorso di uomo di fede: il sacerdote, infatti, è stato sospeso dai suoi incarichi pastorali.

PRETE SI DROGA IN GITA CON RAGAZZI

Un commento alla vicenda del prete che ha assunto droga mentre si trovava in gita scolastica a Cremona con gli alunni dell’Istituto Don Bosco di Alassio è arrivato dal vescovo di Albenga-Imperia, Giacomo Borghetti, il quale – come riportato dall’ANSA, ha confermato che il sacerdote dopo questo spiacevole episodio ha iniziato un percorso riabilitativo che si spera lo riporti sulla retta via. Queste le parole del vescovo:”La vicenda è stata affrontata con tempestività. Non ci sono stati o danni a terzi, soprattutto ai minori. Il soggetto è stato ripreso, abbiamo parlato e ovviamente abbiamo concordato un piano terapeutico e di recupero”. Stando a quanto riferito da “La Repubblica”, il prelato, segnalato alla prefettura per possesso di stupefacenti per uso personale, ha iniziato proprio in questi giorni il suo iter rieducativo con il personale del Nucleo Operativo Tossicodipendenze della stessa prefettura.

