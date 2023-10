Previsioni meteo, addio estate: il ciclone Medusa porta l’autunno/ Al Nord temperature giù di 10 gradi

Le previsioni meteo per il fine settimana, annunciano una fine (forse) definitiva dell’estate. Quando ormai siamo quasi ad un mese dall’inizio dell’autunno, le temperature di questo straordinario ottobre 2023 si sono mantenute ben al di sopra della media, con picchi anche di 30 gradi decisamente anomali, ma il freddo sta per arrivare e nel giro di 24/48 ore la situazione meteo dovrebbe essere letteralmente stravolta, lasciando spazio al vero autunno.

“Settembre 2023 è stato il settembre più caldo di sempre”/ Copernico: “16,38 gradi di media”

Tutta colpa del ciclone Medusa che, come sottolineato da IlMeteo.it citato da RaiNews, farà scendere le colonnine di mercurio in gran parte delle regioni d’Italia. Ma vediamo le previsioni meteo delle prossime ore, a cominciare da oggi, sabato 14 ottobre, quando il tempo sarà ancora stabile con sole su gran parte delle regione e caldo anomalo, soprattutto nelle regioni del centro sud e del nord, con temperature massime che oscilleranno fra i 27 e i 30 gradi centigradi. A partire da domani, domenica 15 ottobre, attenzione all’arrivo di aria più fresca dai quadranti nord orientali, con la possibilità di rovesci e temporali in particolare in Friuli Venezia Giulia, quindi Veneto ed Emilia Romagna. La Toscana settentrionale, invece, sarà raggiunta da venti umidi di libeccio che porteranno piogge e temporali, e lo stesso dovrebbe avvenire anche su Marche e Umbria in serata.

Allerta gialla per maltempo in Lombardia, Lazio e Liguria/ Temporali al Centro-Nord, caldo al Sud

PREVISIONI METEO, ADDIO ESTATE: IL CICLONE MEDUSA PORTA L’AUTUNNO. L’ANTICICLONE BATTE IN RITIRATA

Si tratterà dei primi importanti segnali del cedimento dell’anticiclone, che batterà definitivamente in ritirata a partire dall’inizio della prossima settimana, con un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, e un abbassamento delle temperature al di sotto della media del periodo al Nord: nel giro di poche ore, quindi, le colonnine di mercurio potrebbero scendere anche di 10 gradi, con tutto ciò che ne consegue.

Resteranno invece al di sopra sul resto del Paese, ma in ogni caso il caldo estivo di questi giorni inizierà a diventare solo un ricordo. Secondo le previsioni dell’Aeronautica militare, infine, la prossima settimana si verificheranno una serie di anomalie cicloniche in arrivo da Ovest che interesseranno la Sardegna e il settore peninsulare.

Previsioni meteo 13 settembre, allerta temporali in Lombardia e Piemonte/ Ancora sole al Sud

© RIPRODUZIONE RISERVATA