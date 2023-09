Previsioni Meteo, arriva l’anticiclone Bacco/ Torna il caldo, 30° su tutta la penisola

Le previsioni meteo dei prossimi giorni annunciano un ritorno prepotente dell’anticiclone africano sull’Italia. Dopo un periodo di relativo fresco grazie ai numerosi temporali degli scorsi giorni, l’estate tornerà a fare capolino sulla nostra nazione, così come segnalato dall’agenzia Ansa citando gli esperti de IlMeteo.it. Tutta colpa ancora una volta dell’anticiclone, e precisamente di Bacco, che prevarrà sul ciclone Poppea a partire dalla giornata di domani, sabato 2 settembre 2023, portando caldo e bel tempo sul nostro Paese.

E così che sia sabato quanto domenica, le temperature tenderanno al rialzo, con valori superiori ai 30 gradi, soprattutto nelle regioni del centro sud e al nord. Bacco comunque non porterà ad un clima rovente come quello dei recenti Nerone o Caronte, prima di tutto perchè a settembre le giornate sono più corte rispetto ad esempio a luglio e inizio agosto, con il sole che sorge più tardi e tramonta prima. Di conseguenza il calore africano non avrà troppe ore a disposizione per intensificarsi.

PREVISIONI METEO, CALDO IN AUMENTO SU TUTTA LA PENISOLA PER L’ARRIVO DI BACCO

Il secondo motivo è la presenza di una minaccia, leggasi l’arrivo di aria fredda proveniente dalla Scandinavia. Tale perturbazione dovrebbe lambire solamente l’Italia ma portando comunque dei venti freschi nordorientali che soffieranno in particolare al sud, provocando anche forti temporali e rendendo comunque il caldo in generale sopportabile.

In ogni caso sarà possibile toccare picchi di 34-35 gradi in Toscana e Lazio, con le città più roventi che saranno Firenze e Roma. Di notte e al mattino, comunque, raramente saliranno sopra i 20 gradi se non in alcuni sporadici casi. Nel dettaglio per la giornata di domani, 2 settembre, clima caldo al nord con cielo a tratti nuvoloso, al centro e al sud bel tempo e soleggiato. Domenica 3, invece, caldo in aumento al nord, così come al centro e al sud, dove prevarranno il sole e il bel tempo.

