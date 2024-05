PREY, RAI 2/ Curiosità, trama e cast del film in diretta streaming su Raiplay

Prey, le curiosità del film in streaming su Raiplay

Proviamo a vedere quali sono le curiosità più interesssanti del film di fantascienza Prey, in onda oggi, giovedì 16 maggio, su Rai 2 alle 21,20 e in diretta streaming video su Raiplay. Il film è il quinto capitolo della saga cinematografica Predator, dopo Predator (1987), Predator 2 (1990), Predators (2010) e The Predator (2018). Il cast di Prey è composto quasi interamente da interpreti nativi Comanche e le riprese si sono svolte a Calgary, in Canada, dalla fine del 2021 al

settembre successivo. È stato presentato al ComiCon di San Diego e distribuito negli Stati Uniti sulla piattaforma on demand Hulu, mentre in Italia su Disney+. Prey ha ottenuto ottime recensioni da parte della critica,

raccogliendo il consenso del pubblico tanto da spingere alla possibile realizzazione di un sequel di questa pellicola. Una curiosità riguarda le riprese del film, infatti inizialmente il regista aveva valutato l’idea di iniziare la storia con i personaggi che parlano la lingua Comanche, ma questa possibilità fu abbandonata poco tempo dopo. La pellicola è stata quindi girata in lingua inglese e Comanche, ed entrambe le versioni sono disponibili sia su Hulu sia su Disney+.

Come sottolinea il portale Bloopers, durante la visione del film è possibile notare alcune inesattezze. Ad esempio, una didascalia presente all’inizio del film indica l’area di “Northern Great Plains”, una zona che corrisponde agli odierni Montana, Dakota, Wyoming, Minnesota e parte del Canada: la tribù dei Comanche non si è però mai spostata così a nord, rimanendo principalmente nell’area tra il Nuovo Messico, il Colorado, l’Oklahom.

Prey, il cast del film diretto da Dan Trachtenberg

Il film di fantascienza del 2022 dal titolo Prey è il prequel e il quinto capitolo della serie cinematografica Predator, ideata da Jim e John Thomas, ed è diretta dal regista Dan Trachtenberg, che aveva esordito nel 2016 con il lungometraggio 10 Cloverfield Lane.

La protagonista è interpretata dall’attrice statunitense Amber Midthunder, conosciuta dal pubblico per il personaggio di Kerry Loudermilk nella serie televisiva Legion e quello di Rosa Ortecho nella serie televisiva Roswell.

Al suo fianco l’ex cestista e attore statunitense Dane DiLiegro che ha giocato per diversi anni in Italia, dapprima nella Cestistica Ostuni e, in seguito, nella Dinamo Sassari. Nel cast del film Prey anche: Dakota Beavers, Michelle Thrush, Stormee Kipp, Bennett Taylor, Julian Black Antelope e Corvin Mack.

La trama del film Prey: una sorta di western che vede nativi americani contro gli alieni

Prey è ambientato nel 1719 nei territori Comanche. Qui vive la giovane e coraggiosa Naru (Amber Midthunder), che sta tentando di dimostrare le sue capacità come cacciatrice al pari dei membri maschi della sua tribù alla guida di suo fratello Taabe.

Un giorno arriva l’occasione che attende da tempo, infatti riesce ad unirsi a una spedizione di caccia di un possente leone.

Lungo la strada però, Naru scopre delle tracce lasciate da un predatore molto più pericoloso e mortale, ma non riesce a convincere i presenti che si tratti di qualcosa di diverso di un comune orso.

Arrivato da un altro mondo lontano, questo predatore è un alieno pronto a intraprendere sfide sempre più eccitanti e degne delle sue capacità, aiutato da un’avanzata tecnologia stealth che gli consente di diventare praticamente invisibile.

Grazie alla sua superiorità tecnologica riuscirà a mietere innumerevoli vittime, uccidendo non solo i comanche ma anche un gruppo di crudeli voyageurs francesi. L’unica ad essere in possesso delle abilità necessarie per affrontare il Predator è proprio Naru, che riesce a privare l’alieno della sua maschera tecnologica e a tendergli un’imboscata in una palude piena di fango…











