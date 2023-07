Prezzi alimentari più alti dell’inflazione/ Coldiretti: “3% di differenza, forse speculazione”

A Weekly si parla dei prezzi degli alimentari e in studio vi era Francesco Giardina, responsabile dei consumi della Coldiretti. “Siamo in presenza di un’annata molto complicata -spiega – abbiamo avuto enormi problemi climatici, dalla siccità alle alluvioni come quella che ha colpito l’Emilia Romagna che stiamo pagando tutti visto che lì c’è il centro della food valley italiana, tutti i problemi si diffondono a macchia d’olio sui prodotti. E poi i problemi internazionali, la guerra in Ucraina con il problema del grano ha scombussolato il mercato internazionale e anche l’Italia, che per moltissimi prodotti è un importante… le dinamiche internazionali influenzano il nostro mercato”.

L’esponente della Coldiretti ha proseguito: “Noi abbiamo un’inflazione generale che sta calando ma il prodotto agroalimentare rimane abbastanza alto, circa 3 punti di differenza al momento. Uno può pensare che gli agricoltori si stiano arricchendo in questo periodo ma in realtà non è così, gli agricoltori stanno lavorando al di sotto dei costi di produzione, questa differenza… qualche domanda sulla speculazione ce la stiamo facendo”.

COLDIRETTI E I PREZZI DEGLI ALIMENTARI: “IL PREZZO DEL GELATO…”

Sull’aumento dei prezzi del gelato: “In questo momento di turismo, è un prodotto legatissimo che fa conoscere il territorio. Il prezzo differente fra le città è un’altra cosa un po’ strana, i prezzi delle materie prime sono uguali in tutta Italia, quindi la materia prima influisce poco su queste variazioni. I clienti sanno comunque quali sono le gelaterie migliori e quali quelle che offrono prodotti di qualità, spesso per prezzi troppo bassi si utilizza il latte in polvere, conviene spendere un po’ di più ma essere certi di ciò che stiamo mangiando”.

Giardina della Coldiretti aggiunge: “Siamo abituati ad avere momenti di grandi fluttuazioni sui prezzi, ma ci troviamo in un momento in cui i prezzi al consumo difficilmente scendono: bisognerebbe legarli di più a quello che succede nella nostre campagne, speriamo che si riesca ad allineare meglio questo divario”.











