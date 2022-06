Prima l’Italia, eletti Palermo 2022/ Risultati Elezioni Comunali: preferenze seggi

PRIMA L’ITALIA (LEGA), ELEZIONI COMUNALI PALERMO: PREFERENZE SEGGI LISTA

Roberto Lagalla in base ai risultati in tempo reale che arrivano dalle Elezioni Comunali Palermo 2022 è il nuovo sindaco del capoluogo siciliano, senza passare dal ballottaggio. Il candidato del centrodestra ha avuto la meglio sul candidato del centrosinistra Franco Miceli. A sostenerlo c’era anche Prima l’Italia (Lega), che però non ha raccolto un gran numero di preferenze secondo quanto riportato dalle previsioni Opinio per Rai in attesa di conoscere il numero esatto di seggi e preferenze ottenute dalle varie liste con i risultati definitivi al termine dello spoglio elettorale di oggi pomeriggio.

Prima l’Italia con una copertura del 12% si attesterebbe infatti al 4,7% delle preferenze. Al contrario il partito più vocato è stato finora Forza Italia con il 12%. Immediatamente dietro c’è il Partito Democratico. Al terzo posto Europa +, che appoggiava il candidato del centro Fabrizio Ferrandelli, con il 9,2%. Dietro Lavoriamo per Palermo con l’8,9% e Fratelli d’Italia con l’8,4%, anch’essi nella coalizione a sostegno di Lagalla, e il M5S con il 7,6%. (aggiornamento di Chiara Ferrara).

In attesa dei risultati finali e definitivi delle Elezioni Comunali Palermo 2022, dove emergeranno anche tutti i nomi degli eletti con relative preferenze in Consiglio Comunale, la Lega di Matteo Salvini punta a recitare un ruolo da protagonista a sostegno del candidato sindaco Roberto Lagalla con la lista Prima l’Italia.

Questo l’elenco dei candidati di Prima l’Italia (Lega) alle elezioni comunali di Palermo 2022: Igor Gelarda detto Gelardi detta Gerlarda; Alessandro Anello, Maria Anna Caronia detta Marianna, Sabrina Figuccia, Annabella Bellomare, Carmela Maria Bennardo, Girolamo Calivà detto Maurizio, Massimiliano Camarrone detto Massimo, Domenico Cane detto Cané detto Mimmo, Salvatore Alberto Cascio, Antonina Chiovaro, Roberta De Lisi, Salvatore Di Maggio detto Totò detto Totuccio, Antonino Enea detto Toni detto Tony, Orazio Esposito detto Esposito detto Orazio, Roberta Fertitta, Vincenzo Giannalia, Sergio Giannì, Giuseppe Emanuele Greco, Salvatore Guliti, Marcella La Manna detta La Manna, Ettore La Piana, Valentina Lanciotto, Adriano Li Volsi, Angelo Lo Curzio, Raffaelle Loddo detto Silvio, Elisabetta Luparella detta Elisa, Giovanni Mannino detto Gianni, Giovanni Moceo, Mirco Oliveri, Veruska Patti della Vera detta Veri, Fabrizio Pillitteri detto Pellitteri Fabrizio detto Pilly-Fabrizio, Maurizio Saladino, Salvatore Savoca detto Cecé detto Cardella, Giuliana Sgroi, Stefano Signore, Salvatore Siino, Antonio Triolo, Francesco Antonio Tudisco detto Francantonio e Gioacchino Vicari.

Alle elezioni comunali di Palermo del 2017 il Centrodestra non riuscì a invertire la rotta. Come ben sappiamo, Leoluca Orlando ottenne la vittoria con oltre il 46% di preferenze, staccando nettamente il candidato Fabrizio Ferrandelli. La Lega, ora con la lista Prima l’Italia, negli ultimi cinque anni ha provato a emergere sul territorio e Matteo Salvini punta a ottenere un risultato migliore rispetto alle ultime uscite, tra politiche e regionali. Pippo Fallica, esponente di peso del Carroccio siciliano, nel corso della presentazione delle liste ha spiegato: “Abbiamo quattro consiglieri uscenti molto forti e presenti sul territorio, per il resto una lista impegnata nei quartieri con esponenti del mondo produttivo, ma anche donne imprenditrici e impegnate nel sociale”. Cinque anni fa la Lega non ha partecipato al voto, quindi qualsiasi risultato sarà tanto di guadagnato: “Il gruppo ha lavorato bene grazie al nostro lavoro e a quello del coordinatore regionale Nino Minardo”.

