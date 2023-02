Primark apre in Calabria: nuova apertura a Rende/ Sarà il 14esimo store in Italia

Primark, noto marchio di abbigliamento low cost, è pronto ad aprire il suo primo maxi store in Calabria. Le indiscrezioni circolano dalla giornata di ieri e se venissero confermate si potrebbe a breve vedere un nuovo negozio dell’azienda irlandese. Da mesi le voci si rincorrono circa un’apertura in Calabria, ma da ieri sembrano divenute realtà: Primark aprirà infatti Rende, noto comune della provincia di Cosenza, e se tutto andrà come previsto l’apertura dovrebbe vedersi già nelle prossime settimane, indicativamente per la primavera 2023.

Il colosso irlandese aprirà un nuovo punto vendita all’interno del centro commerciale Metropolis e sfrutterà uno spazio commerciale di ben duemila metri quadrati, dove una volta vi era il punto vendita di Ikea. Uno store davvero maxi ma del resto Primark ha sempre aperto negozi di dimensioni esagerate così come da propria filosofia. All’interno dello stesso negozio ci sarà anche uno spazio Plan&Order di 60 metri quadri a firma Ikea, che sarà dedicato alla pianificazione degli spazi della casa e che permetterà anche il supporto all’acquisto online dei mobili della nota azienda del nord Europa.

PRIMARK, UN’AZIENDA DA 7,7 MLD DI STERLINE

In Italia Primark vanta già 13 store e al sud Italia lo si può trovare a Caserta, a Bari e Catania. Il resto delle aperture sono invece concentrate al centro e al nord della nostra penisola fra Roma, Torino, Milano e via discorrendo.

L’azienda, nata in Irlanda nel 1969 e facente capo al gruppo britannico Abf, ha registrato un’ascesa importante in particolare negli ultimi anni, ed ora registra 7,7 miliardi di sterline di vendite. In Italia il primo sbarco ufficiale è avvenuto in Lombardia, presso il centro commerciale Il Centro, in quel di Arese, in provincia di Milano. Dopo l’enorme successo ottenuto l’azienda ha deciso di installare altri store arrivando fino ad un totale di 13 che a breve, con l’imminente apertura a Rende, diverranno 14.

