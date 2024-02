Primo finalista Grande Fratello 2023, chi è?/ Signorini spiazza: “Prossima nomination elegge i candidati”

Chi è il primo finalista del Grande Fratello 2023? L’annuncio di Signorini in diretta

Colpo di scena in apertura della nuova diretta del Grande Fratello 2023. Alfonso Signorini inizia la puntata svelando che presto verrà eletto il primo finalista di questa lunga edizione del reality. Il nome non verrà annunciato questa sera, bensì alla fine del prossimo televoto. Il conduttore ha infatti spiegato che le nomination di questa sera, che verranno dunque fatte a fine puntata, non saranno per scegliere il prossimo eliminato, bensì proprio per eleggere il primo finalista del Grande Fratello 2023.

Signorini ha però aggiunto che i concorrenti, nel momento in cui faranno le loro nomination, non sapranno che il fine è quello di eleggere il primo finalista di questa edizione, bensì penseranno che si tratta delle consuete votazioni per l’eliminazione. Solo a nomination completate verrà svelato loro il vero fine del nuovo televoto.

Finalista Grande Fratello 2023: Beatrice Luzzi la prima?

Si apre dunque ufficialmente la fase dell’elezione dei finalisti del Grande Fratello. D’altronde alla fine di questa edizione mancano poche settimane, visto che a finale è prevista per aprile. Da questo televoto in poi, potrebbero arrivare finalisti ogni settimana o quasi, secondo quanto deciso dalla produzione. Ma chi sono i candidati che potrebbero contendersi questo primo posto in finale?

Un nome su tutti è quello di Beatrice Luzzi: l’attrice è in nomination quasi tutte le settimane ed è quasi certo che lo sarà anche questa sera. Qualora si salvasse dall’eliminazione di questa sera, anche Federico potrebbe finire nuovamente in nomination. In questo possibile testa a testa, potrebbe essere proprio Beatrice a conquistare il primo posto da finalista al Grande Fratello 2023.

