CHI È PRIMO NATO IN ITALIA NEL 2024 E COME SI CHIAMA/ Daniele partorito a Roma 40 secondi dopo la mezzanotte

Si chiama Daniele il primo bambino nato in Italia nel 2024. Il piccolo è venuto alla luce al Policlinico Gemelli di Roma con parto spontaneo. Daniele, che pesa tre chili e mezzo, è nato quaranta secondi dopo lo scoccare della mezzanotte. La mamma è originaria del Venezuela, mentre il padre è italiano. Antonio Lanzone, primario dell’area ostetrica del Policlinico Gemelli, ha confermato la notizia e dichiarato, come riportato dall’Ansa: “È andato tutto bene, il bimbo è in salute“.

La mezzanotte è stata affollata nelle sale parto degli ospedali italiani, con diversi bambini che sono nati dopo l’arrivo del 2024. Nella Capitale, oltre a Daniele, è venuto al mondo anche Valerio, nato all’ospedale Cristo Re. Invece, al punto nascita Santissima Trinità di Cagliari è nata Melissa. Capodanno in sala parto anche per la mamma di Matilda, la prima nata all’ospedale Sant’Anna di Torino: lei è venuta al mondo a mezzanotte e un munito. Invece, a Catania c’è stato un doppio parto al Garibaldi Nesima, dove sono nate Isabel e Giorgia, entrambe con parti spontanei. (agg. di Silvana Palazzo)

CHI È IL PRIMO NATO IN ITALIA DEL 2024: COME SI CHIAMA?

Mancano poche ore allo scoccare della mezzanotte più attesa dell’anno: tra pochissimo, infatti, comincerà il 2024 e ci lasceremo ufficialmente alle spalle il 2023, con tutte le sue gioie e i suoi dolori. Nel nuovo anno avremo la possibilità di cominciare un nuovo capitolo delle nostre vite, lasciandoci alle spalle persone, abitudini, lavori e tutto ciò che non ci rende felici, iniziando una pagina bianca ancora tutta da scrivere. C’è anche chi proprio nel 2024 aprirà gli occhi al mondo per la prima volta, cominciando la sua avventura su questa terra proprio nel nuovo anno e chissà, magari allo scoccare della mezzanotte. Come ogni anno, infatti, cresce l’attesa per sapere chi è il primo nato in Italia del 2024.

Lo scopriremo, ovviamente, solamente dopo mezzanotte. Chi sarà il primo bebè a venire al mondo? Sarà un maschietto o una femminuccia? Nascerà al sud o al nord? Lo vedremo a brevissimo, dopo il rintocco dell’orologio. Quella della prima nascita dell’anno è una notizia che ha sempre particolare appeal: c’è molta curiosità, infatti, su chi sia il primo nato del nuovo anno. In alcune parti del mondo addirittura, si può scommettere su questo e in particolare sul luogo dell’Italia in cui nasce il primo bambino dell’anno 2024, oppure anche addirittura sul suo nome. Niente di tutto ciò avviene in Italia, dove però la curiosità non è da meno.

ITALIA, PRIMO NATO DEL 2023: I PRECEDENTI

In attesa di scoprire il nome del primo nato del 2024 in Italia, andiamo a vedere qual è stato il primo bebè che ha visto la luce nel 2023. Si è trattato di una bimba o di un bimbo? Il caso ha voluto che… Nascessero entrambi! Nello stesso momento, infatti, sono venuti al mondo due bambini, un maschietto e una femminuccia, da due parti differenti ma nello stesso identico istituto. Dunque, nel 2023 non c’è stato un primo nato o una prima nata, bensì entrambi, tutti e due nello stesso istante.

I due piccoli sono nati contemporaneamente a mezzanotte nelle sale parto della casa di cura “Santa Famiglia”, che sui social ha dato così l’annuncio del doppio lieto evento: “Un trionfo di nascite! A mezzanotte precisa nascono Filippo, 3,1 kg, secondogenito, con parto spontaneo, e nello stesso istante Chiara, 2,6 kg di peso, terzogenita, con parto cesareo, ad annunciare un nuovo anno che promette bene sul fronte della natalità. Fiocco azzurro per mamma Giulia e papà Andrea che vedono alla luce Filippo. Negli stessi istanti, mamma Giovanna e papà Claudio accolgono l’arrivo di Chiara come il regalo più bello per la sua mamma, che esattamente il 1 gennaio festeggia il suo 43° compleanno”.

