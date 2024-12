CHI È IL PRIMO NATO IN ITALIA NEL 2025: PARTITA LA “SFIDA”

Il Capodanno è sempre un nuovo inizio, per qualcuno è anche l’inizio di una nuova vita: ci riferiamo al primo nato in Italia nel 2025, colui o colei che aprirà gli occhi al mondo per la prima volta, iniziando il suo cammino proprio a partire dal primo giorno del nuovo anno.

Qualcuno potrebbe pure lanciarsi in qualche previsione, soprattutto le donne incinte che hanno la gravidanza agli sgoccioli ma, a meno che non sia programmato, il parto è imprevedibile anche per mamme e medici, motivo per il quale chi aspetta uno o più bambini potrebbe avere il primo nato in Italia nel 2025 così come ritrovarsi a giocare d’anticipo con un parto anticipato o posticipato.

A volte per i piccoli diventa una sfida: dopo quella per venire alla luce, quella inconsapevole per un titolo molto particolare. Tra l’altro sono ore molto particolari, perché nascere oggi che è 31 dicembre 2024 o l’1 gennaio 2025 non è un dettaglio da poco per il nascituro, visto che si ritroverebbe un anno “avanti”. La curiosità è tanta, ma c’è ovviamente da attendere per scoprire chi è il primo nato in Italia nel 2025.

PRIMO NATO IN ITALIA, COM’È ANDATA NEL 2024

La caccia al primo nato in Italia nel 2025 è ufficialmente cominciata, e chissà se sarà divertente come quella dell’anno scorso, quando è partita una sfida a distanza che si è giocata sul filo dei secondi tra due bambini. Nicole e Daniele si sono giocati il titolo di primo nato nel nostro Paese nel 2024: entrambi sono stati partoriti dalle rispettive mamme subito dopo la mezzanotte, quindi l’1 gennaio. Daniele dopo 40 secondi al policlinico Gemelli di Roma, invece Nicole è nata nella casa di cura Villa Fiorita di Capua, in provincia di Caserta, qualche secondo dopo l’inizio del nuovo anno.

In assenza di un’indicazione precisa, non è stato possibile stabilire con precisione se il primo nato è stato maschio o femmina, quindi la questione è stata chiusa lasciando a entrambi il titolo di primo nato. C’è stata pure l’outsider Beatrice che sarebbe nata 13 secondi dopo la mezzanotte, quindi tra i due “litiganti” potrebbe essere stata lei a spuntarla in questa sfida particolare che si rinnova anno dopo anno.