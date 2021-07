Prince “Hot Summer” singolo inedito del 2010/ Video, anticipa il primo album postumo

E’ stata pubblicata “Hot Summer“, canzone inedita di Prince registrata nel 2010, sei anni prima di morire. Si tratta della terzo singolo di anticipazione del progetto discografico postumo “Welcome 2 America“, in arrivo il 30 luglio, composto da soli brani inediti. “Hot Summer” è stata registrata, come tutti gli altri pezzi, all’interno del suo studio di Paisley Park nella primavera del 2010 ma il lavoro non venne mai pubblicato. Oggi sono i suoi eredi a decidere di rilasciarlo dopo cinque anni dalla tragica scomparsa dell’artista.

I treni di Tozeur, duetto Franco Battiato e Alice/ Video I miraggi dei viandanti e...

Prince, tuttavia, pare fosse così entusiasta di “Hot Summer” che la rese pubblica per un attimo regalandola a The Current Minnesota Public Radio’s 89.3 per suonarla in occasione del suo cinquantaduesimo compleanno (7 giugno 2010). La canzone presenta un ritornello cantato da Liv Warfield, ex membro della NPG (band di supporto di Prince dal 1990 al 2013), con l’accompagnamento vocale di Elisa Fiorillo e Shelby J. Quest’ultima, in merito al nuovo singolo, ha detto: “Mi fa pensare che siamo tutti in spiaggia a fare il colpo di scena, come Annette Funicello”.

Alexanderplatz, duetto Franco Battiato e Milva/ Video La vita a Berlino Est...

Prince, “Welcome 2 America”, in arrivo il 30 luglio

Manca poco alla pubblicazione di “Welcome 2 America”, primo album postumo di inediti firmati da Prince. Prima di “Hot Summer”, sono stati resi noti già altri due estratti: la title track e “Born 2 Die“. Quest’ultima è stata registrata quando Barack Obama era in carica come Presidente degli USA da solo un anno e il cantante di Minneapolis si ritrovò a riflettere profondamente sui problemi che interessavano la comunità nera e sul ruolo che sperava di svolgere.

Il progetto, in generale, documenta le preoccupazioni, le speranze e le visioni di Prince verso una società in cambiamento, con la previsione di un’era fatta di divisione politica, disinformazione e una rinnovata lotta per la giustizia razziale. E’ stata realizzata anche una versione deluxe di “Welcome 2 America” co diversi gadget, quali un libro, biglietti di concerti, pass per i backstage e un Blu-ray mai pubblicato prima della performance completa dell’artista al The Forum di Los Angeles, datata 28 aprile 2011. Inoltre, avrà un packaging importante in lamina d’oro: disegnato dall’artista Mathieu Bitton e dal direttore creativo e socio di Prince Trevor Guy, entrambi nominati ai Grammy Awards.

LINDA MESSERKLINGER/ L’intervista: “Dove gli angeli osano”

Video, Prince in Hot Summer





© RIPRODUZIONE RISERVATA