Principe Harry a Londra per il processo contro i tabloid/ “Dicono che non sono figlio di mio padre”

Il principe Harry contro i tabloid inglesi: re Carlo preoccupato per l’esito del processo

​Il principe Harry è tornato a Londra, dopo l’incoronazione di Carlo III. L’occasione è la testimonianza in tribunale nel processo contro i tabloid. Nuovi grattacapi, quindi, per la famiglia reale inglese che fanno preoccupare re Carlo e il figlio William, almeno stando alle ultime indiscrezioni che giungono dal Regno Unito. Il secondogenito di Carlo III accusa di aver ottenuto informazioni illegalmente, tramite intercettazioni telefoniche non autorizzate. Il duca di Sussex menziona più di 140 articoli.

Principe Harry ha avuto un lunghissimo botta e risposta con l’avvocato difensore del Daily Mirror, Andrew Green, che in un aggressivo controesame aveva cercato di farlo cadere in contraddizione sui dettagli delle sue denunce risalenti al periodo 1995-2011. Molti i “non ricordo” del principe Harry. La sua confusione ha quasi oscurato la dichiarazione, rilasciata dai suoi legali, dove accusa la stampa britannica di “aver toccato il fondo“. L’imprevedibilità del processo è ciò che preoccupa di più Buckingham Palace, nella figura di re Carlo. L’impossibilità di sapere in anticipo cosa succederà lascia poco spazio ad efficaci contromosse, e in un contesto in cui in ballo c’è sempre moltissimo questo non è un bene, senza considerare i segreti che potrebbero venire fuori, provocando scandali potenzialmente pericolosi.

Harry duro con i tabloid: “La stampa ha le mani sporche di sangue”

Principe Harry è stato molto duro con i tabloid, che ha accusato apertamente di avergli rovinato la vita. “La stampa ha le mani sporche di sangue“, ha affermato il duca di Sussex, riferendosi con ogni probabilità alla tragica morte di sua mamma Diana, in un incidente stradale mentre era inseguita dai paparazzi. Il duca di Sussex ha anche accusato la stampa di essere tra le cause del suo allontanamento dal fratello William: “I tabloid hanno seminato discordia tra me e mio fratello William“.

Principe Harry ha affermato che tra i suoi ricordi più dolorosi c’è il dubbio, insinuato dai tabloid, sul fatto che non fosse figlio naturale di Carlo: “Da quando sono nato dicono che non sono figlio di mio padre. I rumour pubblicati dai giornali per cui il mio vero padre sarebbe il militare James Hewitt da ragazzino mi terrorizzavano. Mi chiedevo continuamente i motivi dietro queste voci. I giornali volevano instillare il dubbio nella gente in modo che venissi estromesso dalla Famiglia reale?”. In un articolo pubblicato nel 2007 dal Daily Mirror, il giornale rivelava la fine della storia d’amore tra Harry e Chelsy Davy. Secondo il tabloid, era stata proprio la Davy a mollare il principe. “Io e Chelsy non ne avevamo parlato con nessuno“, ha dichiarato Harry in tribunale.

